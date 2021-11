Pour Clara, c'est tout vu, son avenir sera dans la Police

Dans peu de temps, Clara s'apprête à passer le concours de policier adjoint. Cette Sevrotine de 17 ans, qui étudie au lycée Mathias et participe au Service national universel (SNU), nous fait part de son rêve d'intégrer la grande famille de la Police, faisant fi des polémiques et des risques du métier. Plus de détails avec Info Chalon.

De l'union sacrée post-Charlie Hebdo au désamour causé par la succession de crises sociales, les accusations de racisme et les violences policières, la Police divise.



Mais elle attire toujours autant.



En effet, quelque 3000 nouveaux jeunes garnissent chaque année les rangs de la Police nationale, qui compte plus de 150 000 fonctionnaires.



Rencontrée jeudi dernier à la Maison des Séniors lors d'une réunion d'information sur la prévention et la sécurité routière, Clara Pittari participe au Service national universel (SNU), effectuant sa mission d'intérêt général au commissariat de Chalon-sur-Saône.



Faisant preuve d'une grande empathie et mue par l'idée d'aider les autres, c'est sa mère qui lui parle du SNU.



S'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une société de l'engagement, le SNU est un projet d'émancipation de la jeunesse, complémentaire de l'instruction obligatoire.



Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs comme la transmission d'un socle républicain, le renforcement de la cohésion nationale — qui s'appuie sur l'expérience de la mixité sociale et territoriale comme sur la valorisation des territoires —, et le développement d'une culture de l’engagement et l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle.



Grâce à cette formidable opportunité, elle a pu découvrir en qualité d'observatrice le monde de la Police et ses différents postes.



Et ça tombe bien, cette Sevrotine de 17 ans qui étudie au Lycée Mathias n'a qu'un rêve : intégrer la grande famille de la Police.



Intéressée par les métiers de la Police depuis «à peu près un an», Clara s'est d'abord renseignée sur le site devenirpolicier.fr.



«C'est très pratique et il y a toutes les informations nécessaires», nous explique-t-elle.



Cette dernière est plutôt intéressée par les interventions.



«J'aimerais être dans la Police Secours», nous confie la jeune femme.



Afin de réaliser son rêve, elle s'est inscrite au concours de policier adjoint. Ce concours comprend trois épreuves : sportive, écrite et orale.



Côté sport, Clara a fait de la boxe française avec l'association Wallaby 71. Pour les deux autres épreuves, très motivée, elle compte travailler d'arrache-pied pour réussir ce concours qui lui ouvrira les portes du monde de la Police.



Elle est également intéressée par le métier d'enquêteur et la Police technique et scientifique.



Une fois les sélections réussies, Clara intégrera une école de Police pendant 3 mois.



Lors de cette formation rémunérée à hauteur de 1304 euros nets par mois durant toute la durée du contrat (hébergement gratuit lors de la formation), elle apprendra les bases du métier de policier adjoint en école de police pendant 12 semaines puis 2 autres semaines en services actifs au sein du commissariat le plus proche de son domicile, à savoir le commissariat de Chalon-sur-Saône.



Durant cette entrevue, cette souriante jeune femme nous explique avoir été «agréablement surprise» par le très bon accueil qu'elle a reçu du côté de la rue Docteur Émile Roux.



Bien qu'elle ait hâte d'intégrer les forces de l'ordre, la lycéenne n'ignore par pour autant les difficultés que rencontre la profession, les suicides qui s'accumulent ou encore les policiers tués pour ce qu'ils représentent, mais Clara est sûre : elle deviendra policière et commencer sa «nouvelle vie à protéger les citoyens», faisant sienne de la devise de la Police nationale «Pro patria vigilant» («Pour la Patrie, ils veillent» en latin).



«Je ne me rendais pas compte du nombe de délits qu'il peut y aviur à Chalon-sur-Saône», indique Clara avant d'ajouter, concernant l'image de la Police, que «les policiers, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas méchants. Leur rôle n'est pas d'agresser en premier, mais de privilégier le dialogue. Avant la répression, il y a la prévention, mais malheureusement une minorité a besoin de répression. Comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Derrière l'uniforme, il y a des femmes et des hommes avec leurs sentiments, ils ne peuvent pas être parfaits. Ce sont des gens comme les autres, ils ne sont pas là pour être aimés par tout le monde mais tout simplement faire notre métier».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati