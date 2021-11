AVIS DE DECES - Madame Monique JAILLET née CHEVAUX

SAINT-RÉMY, - CHALON-SUR-SAÔNE, GIVRY



Rachel Jaillet Godet,

sa fille et son compagnon Albert ;

Raymonde, Odette et Jean,

ses sœurs et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique JAILLET

née CHEVAUX

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 novembre 2021, à 14 h 30 en l'église du Bourg de Saint-Rémy.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Monsieur Maurice JAILLET

décédé en 1999.