Certification Quali’OP : encore une victoire pour la CPME Saône et Loire

Déjà obtenu précédemment, la CPME a reçu le certificat Engagement de service Quali’OP délivré par AFNOR Certification.

« Pour l’année 2020, l’efficacité de la CPME (95,5 %), ses actions d’influence (94 %) ou encore sa communication externe (92 %) sont jugées très satisfaisantes par nos fédérations professionnelles, constate Thierry BUATOIS - président de la 1ère Organisation patronale de France et de Saône & Loire. L’action de la CPME au plus proche des besoins de nos adhérents est saluée.

La certification Engagement de service - QUALI'OP, explique-t-il, est un signe de qualité, de fiabilité, de sérieux, et donc un gage de confiance ; cela conforte nos objectifs pour défendre au mieux nos TPE-PME et ils traduisent notre niveau d’exigence. »

La certification Quali’OP est le seul référentiel qualité qui existe pour les organisations interprofessionnelles, et la CPME est la première à l’avoir obtenue. Cette certification sert à professionnaliser le secteur, l’activité et les métiers des organisations professionnelles.

C’est pourquoi, il représente à la fois un cahier des charges et un recueil du niveau de services.

Quali’OP est une certification propre aux métiers des organisations professionnelles. Elle permet d'évaluer les retombées de leurs actions afin de répondre au mieux aux évolutions extrêmement rapides de leurs adhérents. Valable trois ans, elle engage la CPME à être auditée une fois par an par AFNOR Certification.

« C’est un gage de confiance pour nos interlocuteurs publics et privés, nos partenaires et services de l’Etat, insiste le président BUATOIS.

C’est une démarche de développement et d’amélioration continue, et en cela, la CPME continue à se positionner à l’avant-garde. »

« Par cette démarche qualité, pose Thierry BUATOIS et ses équipes, que nous nous réjouissons une fois de plus avoir obtenue, la CPME aura encore et toujours à cœur d’être à votre service par la représentation, la promotion de vos intérêts et de vos besoins auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. Nous poursuivrons notre rôle de vecteur d’information privilégié dans ce contexte de crise économique et sanitaire sans précédent. »