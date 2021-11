Constitution du conseil municipal des jeunes à Champforgeuil.

Le conseil municipal des jeunes, une réflexion menée depuis plus d’un an par Julien Bon, référent ados, animateur au centre de loisirs de Champforgeuil et un comité de pilotage. Un travail perturbé par les évènements de 2020 que chacun connait bien sans pour autant être abandonné par l’ensemble du comité de pilotage impliqué dans ce projet.

Le 14 septembre 2020, 1ère réunion du comité de pilotage pour décider de lancer et mettre en place le CMJ en début d’année scolaire 2021, puisqu’il fonctionnera avec des jeunes âgés entre 11 et 17 ans (maxi 18 ans) en majorité collégiens/étudiants.

Début août 2021, les jeunes de la commune ont reçu un courrier d’appel à candidature et un bulletin réponse à retourner au plus tard le 15 octobre. Il y avait 12 places à pourvoir pour constituer ce CMJ, 12 candidats entre 11 et 17 ans ont répondu favorablement. Ce jeudi 4 novembre les 8 filles et les 4 garçons ont pris place dans ce conseil municipal des jeunes pour un mandat de 2 ans. Habitant des quartiers différents, ils seront très représentatifs des jeunes de la commune, ils auront un rôle à jouer dans la vie de la commune par leurs propositions, idées et envies. Pour certains projets, le conseil municipal pourra les consulter.

Lors de leur prochaine réunion, il sera question du règlement de ce CMJ qu’ils auront élaboré ensemble. Pour le bon fonctionnement Julien Bon fera le lien entre les élus et le CMJ avec 2 adjointes référentes que sont Annick Gaudillère et Fanny Petton.

Parmi les 12 jeunes, Marie, Evan, Rémy, Ethan ont déjà quelques idées sur leur rôle : apporter des améliorations, aider au développement de la commune, travailler sur un projet de skatepark. Pour Clémentine c’est mieux connaitre ce qui se passe dans la commune, Marie veut participer à l’amélioration des choses qui posent problème dans la commune et Laura souhaite pouvoir organiser des projets pour les jeunes.

Les 12 jeunes ont plein d’idées, il reste encore à mettre le tout en forme et travailler sur les projets valorisants pour eux-mêmes et la commune. Un regard neuf sur la vie de la collectivité qui, c’est certain, portera ses fruits.

C.Cléaux