Le 26 novembre à Châtenoy-le-Royal le CDMJSEA 71 va récompenser dix bénévoles

Présidé par le Châtenoyen Gérard Tollard, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71) va participer à nouveau - et avec un peu d’avance ! - à la Journée mondiale du bénévolat, en distinguant dix bénévoles particulièrement méritants, originaires de notre département.

La remise des récompenses aura lieu dans le cadre de la traditionnelle soirée des trophées de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal, programmée vendredi 26 novembre 2021, à partir de 19 heures, à la salle des fêtes Maurice-Ravel. Afin de respecter la parité cinq dames et cinq messieurs seront ainsi mis à l’honneur.

L’organisation de cette cérémonie annuelle figurait à l’ordre du jour de la réunion du comité directeur du CDMJSEA 71, qui s’est déroulé ce jeudi matin en l’hôtel de ville de Digoin. En préambule à cette réunion, le président Tollard a tenu à remercier David Bême, maire de la cité faïencière, pour la mise à disposition de la salle du Conseil.



117 licenciés en 2021



Il fut également question de la remise des médailles ministérielles 2021. Une cérémonie, présidée par le préfet Julien Charles, devrait se tenir dans la première quinzaine de décembre dans les salons de la Préfecture.

En l’absence de Marius Viero, trésorier du CDMJSEA 71, Gérard Tollard a aussi fait part de l’état définitif des licenciés : pour cette année le nombre est de 117 contre 113 l’an passé.

Enfin la prochaine assemblée générale du CDMJSEA 71 est fixée au samedi 5 mars 2022 au Creusot, dans le cadre prestigieux du château de la Verrerie, quelques jours seulement avant celle de la fédération française prévue le 22 mars à Limoges.

