La triplette de champions du monde Suchaud-Rocher-Hureau (père et fils) remporte la 30e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux

Info Chalon vous fait revivre la 30e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux (Suisse) comme si vous aviez été sur place ce dimanche 7 Novembre 2021, au boulodrome de Clarens.

9 heures du matin, les 7 parties de 45 minutes du concours A et B sont lancées !

12 heures le boulodrome de Montreux offre l’apéritif à tous les participants et visiteurs du concours.

12 heures 30, discours des officiels avec la venue d’Olivier Gfeller, Maire de Montreux et de Sandra Grenier, 1ère adjointe à la Mairie de Montreux.

Après des sincères remerciements adressés au Comité International et à la commune par Livio Grando, extraits des discours prononcés :

Sandra Genier : « Mesdames et messieurs, je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui ! […] D’ailleurs on m’a déjà invité à venir prendre des cours deux fois par semaine donc je vais m’inscrire et m’y mettre sérieusement l’année prochaine et je ferai le discours officiel. Merci pour cette belle organisation. Merci et je vous souhaite une bonne journée à tous ! ».

Olivier Gfeller : « Mesdames et messieurs merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui sont fidèles à Montreux. Merci à tous ceux qui nous rejoignent ici et sachez que cela nous fait immensément plaisir de retrouver cette atmosphère à la fois conviviale et internationale car vous venez d’un peu partout et cela c’est ce qu’on aime à faire de formidable. J’adresse mes remerciements et mes félicitations à tous ceux qui se sont engagés, à tous les bénévoles, c’est vraiment formidable de tous se retrouver ici. Je ne vous ai jamais vu aussi nombreux, c’est vraiment impressionnant après cette période difficile où on a tous besoin de se retrouver. Nous avons tous besoin de moments conviviaux, tous besoin d’amitié et chaque fois que je viens ici, je l'ai ressenti au niveau de votre accueil et des échanges que nous avons et cela c’est vraiment formidable. Je réalise vraiment aujourd’hui à quel point vous m’avez manqué à cette époque là et vous tous à quel point vous nous avez manqué […] Aujourd’hui, c’est un feu d’artifice avec de superbes couleurs que vous avez provoqué parce que vous avez fait un travail formidable et je me ravi de passer un bon moment avec vous. Alors merci à toutes et à tous et un bon dimanche ! ».

S’en suivait l’inauguration d’une collection de Francis Gerber de 483 cochonnets de pétanque dont certains ont été peints par des artistes (20 ans de collection).

13 heures, le repas était servi à tous les pétanqueurs

13 heures 45, reprise du concours

Pour la finale, le boulodrome est plein à craquer !

17 heures, début de la finale de rêve entre la triplette de champions du monde Suchaud-Rocher-Hureau contre l’équipe composée du champion du monde Fazzino associé à Pailheret et Pinto.

Déroulement de la partie en 45 minutes

1ere mène : Triplette Suchaud 4 Triplette Fazzino 0

2e mène : Triplette Suchaud 5 Triplette Fazzino 0

3e mène : Annulé suite au tir sur le but de Dylan Rocher

4e mène : Triplette Suchaud 8 Triplette Fazzino 0

5e mène : Triplette Suchaud 9 Triplette Fazzino 0

6e mène : Triplette Suchaud 9 Triplette Fazzino 2

7e mène : Triplette Suchaud 13 Triplette Fazzino 2

Score final : Triplette Suchaud-Rocher-Hureau bat Triplette Fazzino-Pailheret-Pinto 13 à 2

Statistique de tirs de Dylan Rocher lors de la finale : 8 tirs, 4 carreaux, 3 frappes, 1 but Statistiques tirs Philippe Suchaud lors de la finale : 3 tirs 3 carreaux Statistiques tirs Philippe Hureau lors de la finale: 1 tir un carreau Statistique de tir de Frédéric Pailheret lors de la finale : 9 tirs 5 carreaux, 2 frappes 2 trous Statistique de tirs de Enzo Pinto lors de la finale : 2 tirs 1 carreau un trou

Le Champion du Monde Dylan Rocher vainqueur de la 30e édition du bouchon d’Or s’est confié après la rencontre à Info Chalon : « C’est la cinquième fois que je viens ici à Montreux, j’ai déjà gagné à deux reprises en 2015 et 2016 et aujourd’hui à l’occasion de cette 30e édition. Cette année, il y a avait un bon niveau et cela a été serré jusqu’à la fin notamment sur la dernière partie. On devait d’ailleurs gagner cette dernière partie pour remporter ce concours. Personnellement, je vais garder de très bons souvenirs de ce concours car j’ai joué avec Philippe, Damien et Marco qui sont des amis. C’était très convivial, on a passé un excellent weekend où l’on a été très bien reçu par tout le monde. C’est d’ailleurs pour cela que l’on revient chaque année ici. Ici, on est un peu chez nous avec nos traditions, la raclette… et tous ici, ils sont devenus des amis et on vient les retrouver par plaisir. Maintenant me concernant, direction les Championnats de Monde qui vont se dérouler dans 10 jours en Espagne. Je vais jouer avec Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Henri Lacroix et nous allons remettre notre titre en jeu mais tout faire pour le regagner à nouveau ! ».

Cérémonie des récompenses

Concours A

1er France 1 (Suchaud)

2e France 2 (Fazzino)

3e Verney Puidoux

4e Sélection Nationale Suisse

5e Bulle

6e Le Leman Pétanque

7e Le Mottay

8e Euroboules

Concours B

1er Boulodrome de Montreux

2e Président

3e Roanne

4e Zurich

5e Salins

6e Riddes

7e Clarens

8e La Ravoire

Clin d’œil info chalon :

Récompense à l’arbitre Jean Luc Segado,

A la sympathique équipe derrière le bar,

A Francis Gerber et son équipe,

A l’équipe en charge de l’apéritif,

A Francis Bruchart accompagné de Pierre Alain

Au jeune Loic Longet jeune espoir suisse qui promet,

Au Président Azema Président de la FIPJP pour la remise du poster pour le boulodrome

A une tablée très sympathique,

Au papa de Damien Hureau, Marco Hureau

A la standing ovation fait aux grands champions

Info-chalon remercie toute l'équipe du boulodrome de Clarens (bénévoles, organisateurs, speaker, vigneron, fromager, intendants...), les joueuses et les joueurs, les sympathisants… de ce bouchon d’or, pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B