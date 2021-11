AVIS DE DECES - Monsieur Jean Yves BOURSIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise,

son épouse ;

Corinne et Jean-François,

sa fille et son gendre ;

Adrien, Maxime,

ses petits-fils ;

sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Yves BOURSIER

Professeur honoraire de l'université de Nice

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de remerciements.