'La petite histoire / La Piccola' au Théâtre Piccolo dimanche matin, suivi d'un échange avec l'auteur, Eugène Durif

Le regard de la mère de Roméo et celui du père de Juliette viennent contrer cette histoire que l’on croît déjà connaître. La petite histoire est cette entrée dans l’intimité de la grande Histoire.

Et malgré eux ils interrogent aussi, l’air de rien, le théâtre dans sa forme la plus pure. Est-ce que ce qui est nommé devient réel ? Quel est le réel au théâtre ? Comment en rendre compte ? Qu’est-ce que raconter une histoire passée dans ce temps présent ?

C’est sous la plume délicieuse et cocasse de Durif que la petite histoire tentera de se raconter encore une fois. Une dernière fois…

Suivi d'un échange avec l'auteur, Eugène Durif.

