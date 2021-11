AVIS DE DECES - Madame Nicole Fernoux née MACASDAR

CHALON-SUR-SAÔNE, CHATENOY-LE-ROYAL, SAINT CYR-SUR-MER



Philippe et Véronique Fernoux,

François et Martine Fernoux,

Henri Fernoux et Corinne Dasen,

ses fils et leurs conjointes ;

Anne Fernoux, Jean Fernoux et Laurette Liebrich, ses belles-filles et beau-fils et leur(s) conjont(es) ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Pierre Macasdar, son frère et Françoise Macasdar, sa belle-sœur ;

ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole Fernoux

née MACASDAR

survenu le samedi 6 novembre 2021, à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 novembre, à 10 h 30, en l'église de Chatenoy-le-Royal.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Verdun-sur-le-Doubs dans l'intimité familiale.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la résidence Akésis pour l'attention et tous les soins prodigués à Mme Nicole Fernoux.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

le docteur Henri Fernoux

décédé le 11 octobre 2016.