COVID-19 - La Saône et Loire passe en rouge

D'ici quelques jours, toute la France devrait être en rouge au regard de la progression des indicateurs sanitaires liés à la COVID-19. Notre département a dépassé le seuil d'alerte fixé jusqu'alors à 50 cas pour 100 000 habitants, s'établissement à 58 cas ce mercredi. La recommandation du respect des gestes barrières est plus que jamais d'actualité alors que le comportement des vaccinés se croyant totalement immunisés est de plus en plus pointé du doigt. Lavez-vous les mains, respectez des distances de sécurité et limitez les contacts... sans oublier le port du masque.