Gilles Platret accuse Macron d'aller "chasser sur les terres de la droite" lui-même accusé d'aller sur celles de l'extrême-droite

Les réactions n'en finissent plus après l'allocution présidentielle de ce mardi soir.

Unaninement, et là on peut tous être d'accord sur l'analyse, c'est bien un président candidat qui s'est exprimé ce mardi soir à l'occasion de sa 9e intervention télévisée dans le cadre de la crise sanitaire. Un constat partagé par l'ensemble des réactions quelque soit la tendance politique. Reste que la droite républicaine qui peine à convaincre ses électeurs à ne pas s'exfiltrer un peu plus loin à droite sur l'échiquier électoral a très mal vu la sémantique langagière du Président de la République, l'accusant de venir jouer sur ses terres.

"Il chasse sur les terres de la droite, c'est très clair", a déclaré sur franceinfo le maire Gilles Platret, Les Républicains de Chalon-sur-Saône et vice-président du parti.Il y a plein de thèmes de droite dans ce qu'il a dit ce soir, il y a des éléments de communication pour draguer notre électorat".

Un paradoxe, vous l'avouerez, alors que cette même droite n'hésite pas à s'enfoncer toujours plus loin à droite. Une accusation qui prête à sourire dès lors que la droite républicaine s'est tirée elle-même une balle dans le pied en espérant pouvoir représenter l'ensemble de la famille de la droite, en allant piocher toujours plus à droite ses prises de position.

Les propos du maire de Chalon sur Saône de ces derniers mois ont régulièrement jeté le trouble dans les rangs de la droite républicaine, au point que plusieurs ténors du parti avaient montré leurs désaccords. Il n'en fallait pas plus pour LREM pour y voir un espace à occuper avec une certaine aisance. La nature ayant horreur du vide, les propos du Président de la République sur l'emploi notamment et l'indemnisation des chômeurs devraient faire mouche au sein de la droite dite libérale et européiste.

Comme info-chalon.com l'avait publié il y a quelques semaines, après avoir pulvérisé la Gauche en 2017, Emmanuel Macron tient la corde pour faire de même sur la droite. Et pas sûr que de s'enfermer toujours plus à droite soit la Terre Promise pour certains ambitieux !

Laurent Guillaumé