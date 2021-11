Malgré le contexte sanitaire, Corasaône toujours fidèle en soutien aux malades du cancer

Les bénévoles de l'association chalonnaise Corasaône ne désarment pas au cancer malgré un contexte sanitaire qui a compliqué leur organisation. Alors la donnation du traditionnel vernis à ongles à destination des femmes victimes d'un cancer en phase de traitement avait valeur de symbole ce mardi au sein du service de chimiothérapie de la clinique privé Sainte-Marie. Une centaine de lots a été généreusement donnée au personnel soignant afin qu'ils organisent la distribution auprès de leurs patients. Créée en 2014 par les médecins oncologues et radio-oncologues de la Clinique Sainte Marie, Corasaône s'adresse à toutes les personnes hommes ou femmes touchées par un cancer et à leurs aidants. L'objectif est de permettre à toutes ces personnes de découvrir différents soins de bien être et de confort.

Deux permanences hebdomadaire sont assurées les mercredi et jeudi après-midi pour un moment d'échanges et de convivialité. Tout un panel d'activités est proposé par l'association chalonnaise telles que marche, escrime, Yoga, Fleurs de Bach, Osthéopathie, Sophrologie, Réflexologie plantaire ou encore massages.

Pour contacter l'association

2 rue Proudhon

71100Chalon-sur-Saône

Téléphone: 03.45.28.80.81

Permanences :

- Mercredi & Jeudi de 14h à 17h

[email protected]