Le tour de force de Jérémy Ferrari ce mercredi à Chalon : un spectacle percutant !

Toutes les dates de représentation affichent complet, un fait rare pour un artiste. C’est que, pendant les 2 heures et 45 minutes du spectacle, Jérémy Ferrari déploie une énergie peu commune, bousculant les convictions de son public, soulevant des « Oh » et des « Ah » d’incrédulité, de plaisir, de complicité. Et, aussi, des moments de silence où l’on est suspendu à ses lèvres. Jérémy Ferrari n’a pas une minute à perdre. Son sujet, il l’a bossé pendant 2 ans et toutes ses informations sont sourcées.

Un tour de force explosif

Ce n’est pas une scène, c’est un ring : les coups, la stratégie, les feintes, tout y est : Jérémy Ferrari joue dans la catégorie poids lourd. Et ses adversaires, il les met KO : Jacques Servier et le lobbying pharmaceutique, les médias, la gestion de la crise par le gouvernement…

« La Chine construit un hôpital de mille lits en 10 jours et nous, on regarde des tutos sur internet pour fabriquer des masques avec nos slips ? ».

Jérémy Ferrari est un killer, c’est aussi un homme de convictions.

Sur scène, l’artiste « vole comme un papillon et pique comme une abeille » : la même célérité que le grand Ali. Il ne laisse pas une minute de répit à son public, jouant avec toute la gamme de ses émotions, le déstabilisant sans relâche, démontant les ficelles de la manipulation. Pas de temps à perdre. Il faut que ça vive, ça palpite, ça sort ses tripes. « Et à la fin de l’envoi, je touche ! »

Une tonalité très personnelle

Le spectacle est au carrefour du one man show, de la conférence, de la tribune et… de la confession devant son public. Une exigence sans fard.

Nous ne révèlerons rien de cette partie où l’homme se dévoile sans concession, parce que Jérémy Ferrari s’adresse à son public, comme à un ami qu’on peut bousculer, mais qui, au fond, ne le lâche pas d’une semelle et qui l’a soutenu sans ciller pendant la crise et les reports multiples des dates de représentations.

Et là, devant cette mise à nu pleine de rage et de sincérité, la réaction est immédiate et unanime : standing ovation des 800 personnes qui occupaient, hier, les sièges de la vieille salle Sembat.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

