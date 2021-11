Cérémonie de commémoration du 103ème anniversaire de l'Armistice de 1918 à Chalon-sur-Saône

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale s'est déroulée ce jeudi 11 novembre 2021 sur la Place de l'Hôtel de Ville. De nombreux Chalonnais ont assisté à l'événement, marqué par l'adieu de la Nation à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, décédé le 12 octobre, et inhumé aujourd'hui au Mont Valérien, et par la remise de médailles militaires à deux militaires dont le Major Régis Poiraud. Plus de détails avec Info Chalon.