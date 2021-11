AVIS DE DECES - Monsieur Marcel CAHIER dit « Titou »

SAINT-RÉMY



Andrée, son épouse ;

Sylvie, sa fille ;

Morgan et Clarisse, Marvin et Anaïs, Loïs, Léna,

ses petits-enfants ;

Mathis, Jade, Maël,

ses arrière-petits-enfants ;

sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marcel CAHIER

dit « Titou »

survenu le 5 novembre 2021,

à l'âge de 78 ans.

Ni fleurs, ni plaques.

La cérémonie se déroulera dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie particulièrement ses infirmières et rappelle à votre souvenir son frère

Jojo

décédé en 2014,

sa mère

Marcelle

décédée en 1999.