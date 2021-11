AVIS DE DECES - Monsieur André BURCK

DRACY-LE-FORT



Michelle Burck, son épouse ;

William et Frédéric, ses fils ;

Alexandre et Sébastien,

ses petits-fils adorés ;

Madeleine et Gérard Ponsot,

Jean-Pierre et Françoise Burck,

sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BURCK

survenu le 08 novembre 2021, à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 15 novembre, à 10 heures, en l'église de Dracy-le-Fort.

Ni fleurs, ni plaques.

André repose à la Chambre Funéraire de ROC ECLERC ST REMY.

Il a rejoint son cousin Jean-Claude décédé il y a peu.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que tous leurs amis qui ont toujours été présents pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.