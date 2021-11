5 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce vendredi soir

Les sapeurs pompiers ont eu fort à faire ce vendredi en fin d'après-midi jusque dans la soirée. Pas moins de 5 accidents de la circulation ont été enregistrés. A Neuvy-Grandchamp, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant d'effectuer un tonneau. Deux blessés ont été pris en charge par les sapeurs pompiers peu après 18H30. Un peu plus tard, c'est à Jambles que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un véhicule qui a terminé sa course dans le fossé. Une personne choquée a été prise en charge. Au Creusot, à 20h, rue Maréchal Foch, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite au signalement d'un accident de la route. A Varennes les Mâcon, vers 20h30, c'est une collision de la route entre une moto et une voiture qui a mobilisé les services de secours avec la prise en charge d'un blessé.

Enfin peu avant 23h, au niveau de Sainte-Hélène, une voiture a percuté un gros sanglier qui traversait la RCEA. Les deux occupants du véhicule ont été particulièrement sonnés. Une femme enceinte a été prise en charge par les secours.