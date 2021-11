La nouvelle salle Alfred Jarreau s'élance dans une intense phase de travaux

C'est un rénovation complète qui impacte la salle Alfred Jarreau de Saint-Marcel. La salle construite en 1958 souffrait depuis ses origines de quelques soucis en terme d'accessibilité et puis au fil du temps ne correspondait plus du tout aux usages et aux normes environnementales. Escaliers inadaptés et dangereux au point qu'une permanence des pompiers communaux était mise en place lors des gros événements a souligné Raymond Burdin, maire de la commune.

"Tous l'attendent" a précisé le maire en présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, de Bertrand Veau - Maire de Tournus et conseiller régional ainsi que de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et premier Vice-Président du département.

63 ans que la salle n'avait pas connu de tels travaux, et il faut dire que les travaux confiés au cabinet d'architecture chalonnais Hervé Regnault sous pilotage de Laurent Landré opèrent une révision complète du bâtiment ainsi que la création d'un nouveau bâtiment adjacent de 250 m2 qui accueillera les commodités.

La salle polyvalente va être totalement revisitée pour être rendue aux habitants en janvier 2023. D'un coût de plus de 2 millions d'euros hors taxe, les travaux ont été subventionnés pour plus de 1,2 millions d'euros par l'Etat pour 606 000 euros, la région Bourgogne-Franche Comté pour 300 000 euros, le Grand Chalon pour 95 000 euros et le département de Saône et Loire pour 25000 euros.

"Des salles comme celle-ci, il n'y en a pas 36" pour Sébastien Martin

Il est un club associatif cher au Président Martin qui est adossé à la salle Alfred Jarreau, c'est bien le Givry Starlett Club, qui a pris l'habitude d'utiliser la salle pour ses représentations à l'occasion de son grand rendez-vous annuel. "Il n'y a pas aussi grand qu'ici à l'échelle de l'agglomération... en dehors de la salle Marcel Sembat".

Bertrand Veau a rappelé les 300 000 euros consentis par la région Bourgogne-Franche comté dans le cadre de la lutte contre les déperditions énergétiques et la réhabilitation de l'existant. "Aucune énergie n'est parfaite mais le débat doit être celui de la sobriété énergétique. La meilleure énergie, c'est bien celle qu'on ne dépense pas".

Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône est revenu sur ce qu'il qualifie de "travaux citoyens de par leur nature, celle de l'accessibilité, de la sécurité, des mobilités douces et de la sobriété énergétique" avant de rappeler "que la vitalité d'un territoire est la richesse de son tissu associatif".

Laurent Guillaumé