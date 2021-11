Si vous avez des remarques à faire sur la circulation à vélo dans votre commune, c'est le moment !

En plus de l'opération « Diagnostic Visibilité » menée lors des deux premières semaines de novembre, l'association chalonnaise VélosurSaône assure aussi la promotion de ce que la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) qualifie de «plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans le monde ».

Jérôme Rémy, Président de VélosurSaône, explique que cette enquête nationale est menée avant chaque élection et permet à la FUB de formuler des doléances auprès des différents candidats. Car pour lui, « si la sécurité du cycliste dépend de son comportement, il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu ! A commencer par les collectivités, qui doivent s'investir encore plus sur ce sujet, en informant les citoyens sur les droits et devoirs de chacun, en créant des pistes cyclables et en équipant les rues concernées avec les panneaux d'information nécessaire.».

Pour illustrer son propos, il prend l'exemple de la possibilité qu'ont les cyclistes depuis 2010 de rouler à double sens sur les voies à sens unique, présentes dans les zones 30. C'est une mesure qui est encore trop peu connue des usagers de la route (piétons, automobilistes et cyclistes) et qui peut facilement donner lieu à des conflits ou des accidents.

Les personnes qui souhaitent s'exprimer ont donc jusqu'au 30 novembre pour répondre à ce questionnaire, en allant sur le site https://barometre.parlons-velo.fr

Jérôme Rémy précise qu'il ne faut pas plus de 5 minutes pour le remplir et qu'un minimum de 50 réponses est nécessaire pour que la ville ou le village concerné, puisse disposer de son propre diagnostic, qui viendra alimenter les futurs échanges avec les mairies.

Il invite donc toutes les personnes concernées à répondre à cette petite enquête, qui à ce jour, exceptées sur quelques communes (Chalon, Saint-Rémy et Givry) n'a pas connue le succès escompté.

En pratique :