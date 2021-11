Remise des prix des balcons et maisons fleuris au Clos Bourguignon

Samedi après-midi, c'était la remise des prix des balcons et maisons fleuris décernés par la Ville de Chalon-sur-Saône, qui conserve sa quatrième fleur et vient de recevoir pour la première fois le Prix national de la mise en valeur du Patrimoine, et la Société d'Horticulture au Clos Bourguignon. Plus de détails avec Info Chalon.

Manifestation concrète du solide partenariat noué depuis de nombreuses années entre la Ville, soucieuse de mener des actions en direction des particuliers visant à améliorer le cadre de vie, et la Société d'Horticulture de Chalon-sur-Saône, le concours des prix du fleurissement communal permet de mettre en valeur le fleurissement des particuliers et de les encourager à continuer dans leur démarche.



Le concours de fleurissement des particuliers est ouvert à tous les Chalonnais; seule exception, un jardin potager à Saint-Rémy qui est un adhérent de la Société d’Horticulture et qui participe au concours depuis longtemps.



Cette année, 143 Chalonnais se sont inscrits dans les diverses catégories : maisons fleuries (82 participants), balcons fleuris (43 participants), jardins potagers (62 participants) et établissements commerciaux (2 établissements).



Pour rappel, ils étaient 146 en 2020, 190 en 2019 et 182 en 2018.



Les participants pouvaient s'inscrire jusqu'au 15 juin 2021. Lors des tournées de notation, les jurys peuvent aussi parfois inscrire d'office des balcons ou maisons méritant récompense et le jardinier se retrouvera invité à la remise des prix.



À noter que ce concours de fleurissement des particuliers est un des critères d'évaluation obligatoire du label Villes et villages fleuris car cela permet aussi de montrer l'implication des particuliers dans l'embellissement du cadre de vie.



Les jurys sont composés de bénévoles de la Société d'Horticulture et d'agents du service des Espaces Verts. Sur 7 demi journées aux mois de juillet/août, différents jurys font la tournée des différents quartiers de la ville ainsi que des jardins familiaux.



Sachant que les jurys n'ont pas tous les mêmes sensibilités et les mêmes méthodes de notation, et pour qu'aucun quartier ne soit lésé, les 10 premiers de chaque quartiers sont ensuite revus par un seul et même jury, appelé le «super jury».



Ce super jury revoit donc 40 décors fleuris à travers les différents quartiers de Chalon pour ajuster les notes de manière équitable et établir le classement final.



La notation ne se fait pas au nombre de fleurs mais sur de nombreux critères : l'entretien général, les contenants, choix des végétaux, la qualité des plantes, les harmonies de formes et de couleurs, la diversité des plantes utilisées, la mise en scène, l'entretien des balcons ou maisons, la bonne santé des plantes, l'originalité…



Pour pouvoir mettre des notes cohérentes en fonction des différents types de fleurissements, il existe plusieurs catégories : «maison avec jardin», «balcon dans immeubles», «commerces» et «jardins potagers».



Les plus belles réalisations sont photographiées et envoyées au niveau départemental pour le concours sur la Saône-et-Loire.



Pour récompenser les 143 participants, la municipalité et la Société d'Horticulture offraient plus de 1 250 euros en numéraire, 10 compositions florales, 20 plantes fleuries et plus de 120 bons pour venir retirer une douzaine de plantes annuelles au Service des Espaces verts en juin 2022 (soit plus de 1 400 plantes annuelles offertes).



Le fait d'offrir des plantes produites au Service des Espaces Verts permet de montrer le savoir-faire des serres municipales mais aussi d'inciter les habitants à remettre des fleurs tous les ans.



Depuis quelques années, tous les participants sont récompensés pour les encourager dans leur fleurissement qui contribue aussi au fleurissement de la Ville de Chalon et à l'embellissement du cadre de vie.



Hier, samedi 13 novembre à 14 heures 30, a eu lieu la remise des prix des balcons et maisons fleuris au Clos Bourguignon.



Voici le palmarès des premiers prix de chaque catégorie pour cette année :

Premier prix pour la catégorie Maisons : Roland Perret, 18 Rue Julien Satonnet.

Premier prix pour la catégorie Balcons: Élisabeth Mejard, 20 Rempart Sainte-Marie.

Premier prix pour la catégorie Jardins potagers : Bernard Loyez, 25 Chemin de la Coudre, et pour le 1er prix coup de cœur pour les jardins familiaux : Claire Dupuy, 25 Impasse des Cannetières.



Claire est une nouvelle jardinière qui a un potager très bien entretenu et aménagé de belle manière avec fleurs et légumes mélangés.



Premier prix pour la catégorie Établissements commerciaux : Le Monde des macarons, 72 Grande Rue. L'établissement possède une terrasse toujours très fleurie en toute saison.



Un 1er prix d'encouragement a été décerné à Baboüsh pour une végétalisation de sa devanture et une implication dans le cadre d'appel à projet du permis de végétaliser.



Des prix remis en main propre par Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Claude Jourdan, le président de la Société d'Horticulture.



À leurs côtés, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, et Bruno Cottier, responsable de l'unité Embelissement et Fleurissement du Service des Espaces verts.



Étaient également présents, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Laurence Friez, conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'Ouest Chalonnais, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, et Bruno Rochette, conseiller municipal délégué aux Relations avec les associations sportives.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati