Un voyage musical argentin proposé à Fontaines

Originaire de Buenos Aires, en Argentine, Sylvana Yustino nous embarque dans un périple rempli d’émotions, bercé par les rythmes de sa terre natale.

« À la recherche du chant et de la musique qui m’identifient, j’ai réalisé que c’est la même musique qui identifie tous les êtres humains. Car les chansons sont des récits de vie et le reflet du mouvement continuel vers l’extérieur mais aussi vers notre intériorité la plus profonde, ainsi l'altérité devient universelle ».

Avec son complice, le guitariste argentin Mauro Talama elle a créé « Alquimias » (alchimies). Dans ce projet tous deux se font plaisir à revisiter un répertoire de musiques sud-américaines et jouent également leurs compositions originales.

SYLVANA YUSTINO - GAVATORTA, Chant

Née à Buenos Aires, Sylvana Yustino Gavatorta, a étudié la technique du chant et l’interprétation du jazz comme de la musique latino-américaine. Elle complète sa formation avec des cours d’histoire de l’art, des ateliers de clown et des stages de narration de contes. A Buenos Aires, elle se produit en duo avec le pianiste et compositeur Mariano Agustoni et autres musiciens invités. Installée à Paris depuis 2012, elle partage la scène avec des musiciens de cultures et d’origines différentes. En avril 2012, elle participe au projet La Mélodie d’Alzheimer, documentaire tourné par ABB Reportages pendant son séjour à l’Abbaye de La Prée. Cette résidence d’artistes gérée par l’association Pour Que l’Esprit Vive (PQEV) fait aussi office de résidence d’hiver pour le compte de l’association Petits frères des Pauvres. Un engagement social qui lui tient à coeur. Dans le cadre de ce projet, elle anime des ateliers de chant en différentes langues (français, anglais, portugais, italien et hébreu) à l’adresse de personnes âgées atteintes d’Alzheimer, prises en charge par la Fondation OSE. Elle travaille alors sous l’autorité de psychiatres et de chercheurs, qui étudient l’influence de la musique sur le cerveau. Ce projet est nominé, puis choisi comme finaliste de La Nuit du Grand Âge 2014. Soucieuse de transmettre et de partager ma passion dans des milieux divers, elle intervient fréquemment dans le secteur de la santé comme à l’Hôpital Saint Louis au Centre des maladies du sein où elle anime des ateliers de chant.

Depuis 2016 elle se produit en milieu rural et hospitalier et en maisons de retraites dans le cadre de Hors saison musicale, projet qui a pour mission de favoriser le lien social en milieu rural à travers la musique. Invitée par Dominique de Williencourt en octobre 2014, elle participe à la croisière musicale Croisirama. Elle interprète du Tango et du Jazz avec des arrangements pour quatuor classique: piano, violoncelle, violon et hautbois.

Elle poursuit sa collaboration avec des musiciens classiques et chante aussi un répertoire de folklore argentin et de musique latino-américaine, version jazz contemporain, avec le guitariste argentin Mauro Talama.

Depuis 4 ans, Sylvana participe à la Caravane de la Mémoire / Tango pour les Aînés, en donnant des ateliers de tango à des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, du type Alzheimer.

https://silvanaencanta.blogspot.com/p/evenementiel.html

https://soundcloud.com/sylvana-yustino

MAURO TALAMA, guitare

Né en 1972 à Buenos Aires, Mauro commence l’étude de guitare classique à l'age de treize ans et s'oriente très rapidement vers des styles musicaux très variés en parallèlle : il s'intéresse aussi bien au rock, au blues, au jazz qu'à la musique latino-américaine.

Plus tard il continue ses études au conservatoire Manuel de Falla à Buenos Aires où il approfondi ses connaissances en écriture musicale, harmonie, arrangement et composition. Il commence très tôt à jouer professionnellement dans différentes formations.



En 2000 il voyage en Europe et en Afrique où il se produit sur différentes scènes, en Espagne, en Italie, au Maroc et en France. A cette époque, il rencontre un grand nombre de musiciens. En 2004 il s'installe à Paris et fait des études en musicologie à Paris VIII, d'où il obtient une licence en musique. Actuellement, Mauro joue dans diverses formations, compose et donne des cours de guitare à Paris.