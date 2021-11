Samedi à la librairie Develay Marie Theulot dédicace son quatrième livre « Dernière récréation » 

Marie Theulot vous donne rendez-vous ce samedi 20 novembre de 14h 30 à 17h 30 à la librairie Develay (située 1 place général de Gaulle) pour la dédicace de son quatrième livre « Dernière récréation ».



Dans cet ouvrage, sorti au printemps dernier, l’auteure san-rémoise, ancienne institutrice et directrice d’école, se rappelle quelques épisodes marquants de sa carrière dans l’enseignement, entre remarques cocasses d’enfants, drames familiaux et apprentissage du vivre ensemble. Des souvenirs pleins de tendresse et, parfois, de questionnements sur la place des convictions et croyances personnelles dans les classes.



Marie Theulot, fille et petite-fille de Justes, vous présentera également ses trois premiers romans « Le plongeon interdit : Stuttgart 1938 » préfacé par Simone Veil, « Quais d’exil : Vienne Colchester 1939 » et « Sales baraques : Gurs, un camp français (1940-1942) ».

G.H.T.