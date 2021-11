Installation du 7ème Conseil municipal des enfants

37 jeunes scolarisés en classe de CM1 et CM2 des 21 écoles élémentaires publiques ou privées de Chalon-sur-Saône composent ce septième conseil municipal des enfants (mandat 2021-2022). Plus de détails avec Info Chalon.

Le 7ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône est désormais en place.



Des élections se sont déroulées au mois d'octobre 2021 dans les 21 écoles élémentaires publiques ou privées, qui ont désigné chacune, un représentant pour les CM1 et un représentant pour les CM2.



Une campagne électorale s'est déroulée avant l'élection des enfants candidats (à ce titre, il a été demandé la signature d'une autorisation parentale).



La durée du mandat du Conseil municipal des enfants est d'un an, sur la base du calendrier scolaire (de novembre 2021 à juin 2022).

S'ils remplissent toujours les conditions de désignation et en émettent le souhait au terme de lur mandat, les membres du CME pourront se représenter.



Le CME a pour mission de proposer un lieu de rencontre et de dialogue entre la municipalité et les enfants de la ville. Il permettra aux enfants d'être sensibilisés à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, mais aussi d'être force de proposition, notamment en participant à des réflexions proposées par la Ville et en s'investissant dans des projets citoyens. Dans ce cadre, le CME est composé de différentes commissions aux seins desquelles les enfants seront répartis selon les thématiques de leur choix (environ cinq réunions par commission sur le temps périscolaire).



Ce lundi 15 novembre à 18 heures, les 37 jeunes qui composent ce nouveau CME, étaient réunis dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, accueillis par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, et Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales.



L'occasion pour le maire de féliciter ces enfants pour leur engagement, un des premiers jalons vers une démocratie locale renforcée.



Valérie Maurer a ensuite pris la parole afin de présenter les quatre thématiques proposées pour le mandat 2021-2022 :



➤ Atelier N°1 «Environnement/Biodiversité» : création d'un jardin des parfums avec une colonne végétale au Carmel, en partenariat avec le Service des Espaces Verts.

➤ Atelier N°2 «Culture et intergénérationnel» : en partenariat avec la Maison des Séniors, ateliers de théâtre d'improvisation pour créer du lien entre les générations et organisation d'ue représentation à l'issue de l'année, supervisé par un artiste local.

➤ Atelier N°3 «Solidarité» : découverte des locaux et du travail des membres de la Croix Rouge Française à Chalon-sur-Saône avec la possibilité de participer à des actions sur le terrain en lien avec les bénévoles de l'association.

➤ Atelier N°4 «Archives» : réalisation d'un livret historique sur la ville de Chalon-sur-Saône en lien avec le Service Archives.



Par ailleurs, des temps citoyens seront proposés aux membres comme la visite du Centre d'incident et de secours de Chalon-sur-Saône (en fonction des contraintes sanitaires), ou une exposition «Moi jeune citoyen» (9-13 ans), en partenariat avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD). L'exposition est constituée de 5 panneaux et d'un jeu permettant aux enfants de prendre conscience de leurs droits et devoirs.



Le CME se réunira 6 mercredis pour les séances de travail des membres :

— 1er décembre 2021

— 12 janvier 2022

— 9 février 2022

— 16 mars 2022

— 11 mai 2022

— 8 juin 2022 (préparation de la séance plénière + pique-nique)



Et, pour finir, la séance plénière pour la restitution des travaux effectués par les enfants au maire aura lieu en juin 2022.



Tout au long de leur mandat, les membres du CME seront également associés aux manifestations et festivités locales (cérémonies officielles, inaugurations, commémorations). Une deuxième séance plénière sera ouverte au public et présidée par le maire ou son représentant (en cas d'absence de ce dernier) pour le bilan de fin de mandat du CME où seront notamment présentées les conclusions/propositions de chaque commission.



Une séance plénière d'installation un peu spéciale car en son centre trônait encore la maquette de la ville en 1500.



Elle fut aussi l'occasion pour le maire de présenter aux enfants des symboles comme Marianne ou l'Orbandale dans son bureau.



Étaient également présents, Philippe Riegel, vice-président et directeur de l'action sociale de la Croix Rouge Française, Karine Michaudet, Pauline Blazy, Maud Bony et Emmanuel Sarre (Service Démocratie Locale), Bruno Cottier (Service Espaces Verts), Estelle François et Christelle Deswartvaegher (Service Archives) et Florence Lombard (Service Vie Scolaire).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati