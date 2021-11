Découvrez les idées cadeaux et les offres de nos commerçants partenaires d’info-chalon.com (2)

‘Un temps pour soi’ 1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône (Pour réserver 03 85 42 91 87) l’institut de bien-être et de beauté propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être. Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Découvrez toutes les offres sur https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/ Idées cadeaux : Un massage "Détente Absolue" pour lâcher prise, faire une parenthèse dans cette vie trépidante! S'abandonner au son d'une musique calme, le parfum d'une bougie et la chaleur douce des mains...La promesse d'un moment exquis rien que pour vous. A l'approche de Noël, cela semble le cadeau rêvé à offrir ou à s'offrir. Institut de beauté Un Temps pour soi au 1 bis avenue Jean Jaurès à Chalon. Réservation par téléphone 0385429187 ou en ligne https://app.kiute.com/institut-un-temps-pour-soi.

‘Un été à la Campagne’ Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 42 95 37), votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Chez cette fleuriste vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes de Noël… (Livraisons pour toutes les occasions naissances, mariages, fêtes, anniversaires…), Idées cadeaux: Avec ‘Un été à la Campagne’, découvrez en avant première toutes les créations de Noël. N’hésitez plus et venez à la rencontre de ces ‘Maîtres’ artisans fleuristes qui ne manquent pas de talent ! Pour information, ‘Un été à la Campagne’ sera présent sur le marché de Noël de Chatenoy-en-Bresse, le dimanche 28 Novembre.

‘Eden Park’, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 44 94 34), la marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui ! Depuis 33 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté. Avec Eden Park rendez-vous avec l’élégance ! Dans ce beau magasin on vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée. La célèbre marque au logo symbolique privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Présent dans le monde dans 34 pays et s’appuyant sur les valeurs et les codes du rugby, elle offre à sa clientèle des articles tendances et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium. Idée de cadeaux : toute sa gamme de vêtements et accessoires hommes et femmes !

‘Aux P’tites Grolles’, Implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres (tél 03 85 94 71 50), ce magasin de chaussures généraliste accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans. Mettez ses petits pas dans les vôtres et venez dans ce commerce qui vous propose des chaussures pour toute la famille. Cette boutique est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges. Dans ce magasin, tout le monde se sent bien et l’on reste volontairement le temps d’un petit thé ou d’un échange amical. En tant que référent Doc Martens à Chalon-sur-Saône et dans ses environs, cette boutique propose également une très large gamme de cette marque avec plus de 40 modèles par saisons. Alors n’attendez plus et bienvenue aux P’tites Grolles ! Idée de cadeaux ou offres de la quinzaine : Découvrez la marque ‘Créatis’ où chaque chaussure est confectionnée à la main dans des séries très limitées à partir de 239 euros.

‘Superdry’, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, (tél 09 87 30 98 90) propose à sa clientèle du prêt-à- porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires. Des vêtements qui habillent les femmes et les hommes de la tête aux pieds. Cette boutique mixte sportswear et de prêt-à-porter propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes très habillés (vestes, blousons, manteaux …) mais aussi chemises, salopettes, polos, sweats, jupes, chaussures, ainsi que de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bain, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, gourdes, bonnets, gants, boxers H/F, casquettes, montres, trousses de toilettes …) toutes les tailles vous sont proposées à des prix tout à fait abordables. Idées cadeaux : Voici les modèles présentés : Femme : « Rien n'est plus classique qu'un bomber, alors renouvelle ta collection de veste avec ce modèle doté d'une capuche amovible bordée de fausse fourrure, de 3 poches et d'un marquage signature Superdry. Cette veste est dotée d'un garnissage 100 % polyester recyclé. » 169,99€ Homme : « Habille-toi tout en élégance cette saison avec cette parka Everest ! Ce manteau hivernal classique arbore une fermeture à zip et boutons, quatre poches et une bordure en fausse fourrure amovible. Cette veste est dotée d'un garnissage 100 % recyclé. » 189,99€

« Cocoon » située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 45 28 37 37), est une jolie boutique de parfum et de cosmétiques où règne la zen attitude. Vous découvrirez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. Cocoon est le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur, un commerce aux mille senteurs, cosy, afin d’aborder un moment rien que pour vous. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée. Ce commerce aux multiples facettes vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics… Idées cadeaux : Les Bougies ‘Baobab collection’. « Baobab collection raconte à travers ses créations de bougies de nouvelles histoires ! Invitation à un voyage sensoriel où l’esthétique de l’objet et parfums divins se mélangent. Chaque matériau qui compose ces bougies est méticuleusement choisi en faisant appel aux meilleurs artisans européens ! ».

‘Selmana’, Située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 62 36), la boutique mode au féminin par excellence habille la femme moderne. Actuellement, découvrez une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique où tout est soigné, les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme d’aujourd’hui, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Idées de cadeaux : Modèle de gauche Pull 45.99€ , Chemise 30€, Pantalon 39,99€, Sac 49,99 € Collier en acier inoxydable 25,99€ Modèle de droite Gilet 39,99€ Pantalon 39,99€ Sac en cuir 49,99€

‘Maroquinerie BAG’, 67 Grande Rue 71100 Chalon Sur Saône, (tél 03 85 48 08 71), un univers cuir de haut de gamme qui vous propose une large gamme d'articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs disponibles sur le marché. Dans ce commerce, vous découvrirez un espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles. Bienvenue dans l'univers des marques de luxe comme, Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme, Mac Douglas, Lancaster, Billy Belt, Les Ateliers FOURĒS, Titan. Idées de cadeaux : La belle Maroquinerie BAG située 67 grande rue à Chalon sur Saône, vous propose une large gamme d’articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs. Cet espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles, vous accompagne dans l’univers des marques de luxe comme Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme Mac Douglas, Lancaster, Billybelt, Ateliers Foures, Titan. Idées de cadeaux : Stéphane vous présente pour cette quinzaine une sélection de sacs à main très élégants de chez Longchamp (foulommé et 3D) à partir de 290 euros.

‘Siara’, Située 24 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (Tél 09 87 76 44 30), la boutique mode au féminin qui habille la femme d’aujourd’hui. Vous découvrirez, dans ce commerce, la collection automne / hiver composée d’une gamme de vêtements aux matières confortables qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans cette boutique de prêt à porter féminin, vous trouverez : robes, ensembles tailleur, pulls, manteaux, vestes, mais aussi de nombreux accessoires tels que : chaussures, sacs à main, maroquinerie… Sur place Selda Sankaynagi, la gérante du magasin, assistée de ses employées Marion et Léa, saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances. Alors poussez les portes de ce magasin, l’accueil y sera chaleureux et vous découvrirez une sélection de vêtements féminins à tous les prix! Retrouvez également la collection sur le compte Instagram via @siara.boutique Idées de cadeaux : Le modèle porte une robe pull de couleur verte (36,99 euros), une veste un simili cuir (44,99 euros), des bottes de type cuissarde (49,99 euros), un sac pochette (21, 99 euros) et une ceinture double boucle (15,99 euros).

‘Place des Sneakers’, 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 47 83 95), le magasin propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif, qu’aux jeunes hommes et jeunes femmes en leur proposant des articles mode. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux : Découvrez toute la gamme ‘Vans’, chaussures, textiles, chausettes… avec différents coloris à partir de 75 euros pour les chaussures, à partir de 20 euros pour les textiles… Vous pouvez également commander sur le site en ligne de la boutique: https://place-des-sneakers.fr

‘L’Antre des bulles’, 32 rue Générale Leclerc à Chalon-sur-Saône, (Tél 03 45 28 33 41) pour un Noël inoubliable, faites le plein de cadeaux dans cette librairie spécialisée BD, jeunesse et imaginaire. Sur place vous bénéficierez d'une écoute de qualité afin que l’achat corresponde à vos attentes. Sur une surface commerciale de 110 m2 et proposant plus de 23000 articles tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent et son équipe vous accueillent sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône. Sur place, vous serez informés et conseillés sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment. L’Antre des Bulles dispose d'une offre complète de librairie spécialisée en B.D, mangas, comics, Romans-Graphiques… Vous découvrirez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire (SF, Fantasy), et un rayon jeunesse allant des livres pour les tout-petits aux romans en passant par les albums classiques ou récents. Idées de cadeaux : ‘L'Adoption T1 : Wajdi’ de Zidrou et Monin chez Bamboo- Grand Angle (15€90) : « Une adoption c'est toujours un voyage émotionnel intense. Mais quand l'enfant est déjà grand avec un lourd bagage, le chemin peut être terriblement ardu. Un premier tome fort et bouleversant ». ‘Je m'appelle Kylian ‘de Kylian Mbappé et Faro chez KM éditions (19€95) : « Du gamin de Bondy un peu trop remuant au joueur de classe internationale, il y a eu quelques années d'un parcours sans fautes, bien entouré par sa famille. Avec des grands rêves plein la tête mais les pieds sur terre, le petit Kylian est devenu le grand Mbappé ! Une BD pleine d'autodérision à offrir même à ceux qui n'aiment pas le foot ». ‘L'atelier des sorciers’ » de Kamome Shirahama chez Pika édition (7€50) le tome : « Dans un monde où la magie est affaire de lignées, Coco n'aurait pas du devenir sorcière. Confrontée à un sort interdit, le mage Kieffrey la prend sous son aile pour la protéger de l'Inquisition. Un graphisme sublime pour un univers complexe et sombre : une vraie pépite ! ».

‘Le Petit Monde de Tentations’, 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 93 38 21) la boutique qui vous permet de trouver le jouet ou le jeu original qui peut faire la différence sous le sapin, petits et grands sont séduits ! Peut-être que vous êtes en retard dans vos achats de fin d’année ? Que vous n’avez pas trouvé de jouet qui plaira à coup sûr ? Que vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Que l’on veut trouver un jouet que l’on ne trouve pas ailleurs ? Alors pour satisfaire vos enfants à coup sûr pour Noël, tous dans cette jolie boutique où vous serez reçu par Elodie, responsable du magasin qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adapté à l’âge de l’enfant. Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty, Lilliputiens, Janod, Vilac, Götz, Djeco… Alors que vous soyez petits ou grands et quelque soit vos moyens financiers, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique !!! Idées cadeaux : Tout pour le monde des poupées des marques Götz et Corolle, accessoires, lits, chaises hautes, lits doubles, poussettes cannes, landaus… à partir de 5 euros. Vous pouvez aussi commander vos jouets par tél 03 85 93 38 21 ou sur le site en ligne de la boutique https://www.lepetitmondedetentations.fr/fr .

‘Créa-Avenir’ 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône (09 50 31 82 94), ce magasin est la référence du concept store typiquement famille. Décorations, coin aucun déchet, jeux, accessoires, cadeaux … petits et grands seront comblés ! Le magasin est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes. Divers décorations feront rêver petits et grands par une grande diversité d’articles made in France, dont certains viennent d’artisans créateurs qui sont originaires de Chalon-sur-Saône ! Dans ce commerce d’équipement pour la maison, dédié à toute la famille et qui respecte l’écologie avec son coin zéro déchet, vous y trouverez : décoration, jouets, jeux, accessoires, univers bébé, cadeaux … ainsi que des articles sur les arts de la table. Dans cette boutique agencée avec goût où la plupart des produits sont fabriqués en France, Aurélie et Virginie seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens. Idées cadeaux : Bougies de cire d’abeille (100% de cire naturelle) et de soja de marque la petite fabrique de Palau (71) à partir de 4 euros et fleurs en céramique de plusieurs coloris fabriquées dans le 71, Le Prieuré, à partir de 6 euros. Retrouvez l’ensemble des offres sur https://www.crea-avenir.fr



‘Love is Love’, 20 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (Tél 09 77 94 75 35) est une boutique coquine qui vous accueille pour vous proposer tout une gamme sexy de prêt à porter hommes et femmes. Dans cette boutique érotique qui propose des plaisirs sensuels, coquins et glamour vous trouverez: Déshabillés, lingeries sexy, huiles de massage, produits aphrodisiaques, sex-toy, plaisirs coquins et glamour… Dans ce magasin qui n’est pas du tout un sex-shop, vous trouverez les produits et des articles pour surprendre votre partenaire. Sur place, Sylvain le gérant du magasin, vous donnera les conseils appropriés et vous conseillera sur les meilleur choix ou tendance du moment. Idée de cadeaux : Lingerie fine d’ensemble string et haut de plusieurs coloris, légèrement transparent à partir de 15 euros.

‘L’En-Jeu’ , 20 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 54 25). Question jeux, il n’y a pas mieux ! La boutique où vous trouverez un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magie, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables. Depuis 8 ans, le magasin « L’En-jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires ! De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-jeu ». N’hésitez plus, poussez les portes de ce magasin et venez découvrir son univers. Idées cadeaux : Découvrez toute une gamme de puzzles de 100, 1000 pièces et plus dont certains en 3D, de 4 ans à plus et à partir de 10 euros.



‘ L’Atelier Bijou Créatif ’ 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, (03 85 48 15 32) le magasin vous propose des ventes de créations artisanales avec actuellement la collection Marie de Bourgogne… mais également réparations de bijoux anciens et contemporains, renfilages de colliers et bracelets en pierres et perles… Donnez également une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Pour les créations sur-mesure, demandez vite un devis, il est gratuit et accessible en 1 mois ! L’Atelier Bijou Créatif vend également des perles de Tahiti et de Chine, des pierres naturelles et précieuses. Cette bijouterie/ joaillerie est un lieu alliant le bois, la terre et l’eau ! Audrey Ravel, créatrice de concept de bijoux et Laëtitia Leclercq, créatrice de tendance sont à votre écoute pour vous conseiller. Idées cadeaux : « Atelier Bijou Créatif » : union de l’artisanat, des pierres naturelles et de l'histoire riche de notre région. Après une série de bijoux inspirée des Marie de Bourgogne, nous vous proposons une nouvelle collection aux notes médiévales. Cette fois-ci, elle s’articule autour d’Isabelle du Portugal et de sa somptueuse coiffe. Ainsi, l’Atelier Bijou Créatif a réalisé des bijoux en Or 750/000 avec des pierres précieuses et fines dédiés à celle qui fut Duchesse de Bourgogne de 1526 jusqu’à sa mort en 1539. Fortement impliquée dans la vie politique, Isabelle du Portugal est une femme hautement éduquée dont la beauté correspond en tous points aux critères de l’époque : des cheveux blonds et un teint pâle sans défaut. Venez nous rendre visite au 32 rue aux Fèvres à Chalon sur Saône pour découvrir ces trésors artisanaux, nos bijoux en Argent 925/000 et pierres précieuses et fines, mais aussi nos dernières créations en Or 750/000. En effet, composez vous-même votre pendentif quatre griffes en Or 750/000 avec la pierre facettée de votre choix. Vous pourrez également y ajouter la chaîne de votre convenance parmi celles que nous avons sélectionnées. Pour vous accueillir notre équipe est à votre disposition. Audrey vous conseille dans le design du bijou de vos rêves en Or 750/000, tandis que Laëtitia créée un large choix de bijoux uniques en Argent 925/000 et pierres naturelles. En effet, près de 120 sortes de pierres différentes vous sont proposées. Boucles d’oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues et bien d’autres propositions tendances et harmonieuses pour toute la famille. A leur côté, Marie - fraîchement arrivée - pourra également vous accueillir et vous conseiller. Pour la réalisation de vos bijoux de fin d’année, venez faire votre demande dès maintenant, afin que les délais correspondent aux temps de réalisation de nos bijoux artisanaux. Avec Atelier Bijou Créatif, portez des bijoux uniques et originaux en OR et en ARGENT ! La bijouterie-joaillerie située à Chalon-sur-Saône vous offre un large choix adapté à tous les budgets. Événement exceptionnel le weekend du 20 et 21 novembre : retrouvez-nous à Buxy au salon gaufre & création, 29 Chemin de Chenevelles de 14h à 19h le samedi et de 14h à 18h le dimanche. Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, ouvert du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

‘Phone 71’, 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 91 15 75 ou Mobile 06 16 83 13 73) téléphones, smartphones, tablettes… des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! » Téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes ! Tous les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables. Pour pallier les problèmes, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône! Offre de la quinzaine: 10% de remise pour toute réparation d’écran de - de 100 euros et 5% de remise pour toute réparation d’écran de + de 100 euros

