Petit mâchon pour le beaujolais nouveau au Cellier Saint Vincent

Le Cellier Saint Vincent, votre cave du centre historique de Chalon, c'est un agréable moment de découvertes et de convivialité. Cette année encore, son équipe dynamique et passionnée, saura vous accompagner dans le choix de meilleures bouteilles pour les fêtes de fin d'année. Parmi un très large choix de vins et spiritueux, vous pouvez déjà découvrir quelques nouveautés dénichées pour votre plaisir et celui de votre entourage.

A l’occasion du beaujolais nouveau, à partir de jeudi venez découvrir 6 beaujolais mis à la vente par l’établissement qui ont été sélectionnés avec les caractéristiques de vins très fruités et très agréables en bouche.

Les bons beaujolais se trouvent au Cellier Saint Vincent !

Cellier Saint Vincent- 12, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

