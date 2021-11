L'Opération «Job'us» était de retour aux Prés Saint-Jean

Après s'être arrêté à côté de la mairie de Saint-Rémy le jeudi 11 novembre, le bus de l'opération «Job'us» faisait à nouveau étape ce mercredi 17 novembre aux Prés Saint-Jean.



Mis à disposition par le réseau Zoom et installé à proximité du centre commercial de 14 heures à 17 heures, ce bus de l'emploi a pour but d'aider les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un travail, des aides à l'embauche, à rédiger une lettre de motivation ou des informations sur l'orientation.



Initiative de Driss Essabar, responsable sûreté et référent sociétal chez Transdev STAC, pour remédier à ces difficultés, cette opération est parrainée par le Grand Chalon, au titre de Transdev STAC et du Plan Local pour l'insertion par l'emploi (PLIE), et la Mission Locale du Chalonnais, Pôle Emploi, Sauvegarde 71 et la Ville de Chalon-sur-Saône.



Étaient présents pour cette étape, Lise-Reine Ruault, conseillère de Pôle Emploi, Pauline Renou de l'agence intérim 02 Care Services, Assitan Diallo, conseillère de la Mission Locale du Chalonnais, Amandine Vernay à l'accueil et Hammadi Sassi du réseau Zoom.



Cette opération a attiré une quinzaine de personnes.



La thématique du jour était les métiers de l'aide à la personne.



Prochaine étape, le bus de l'emploi fera son retour aux Aubépins, devant la Maison de quartier, le mardi 23 novembre de 9 heures à 12 heures, avec pour théme les métiers de l'industrie.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati