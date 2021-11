Ce dimanche à l'Arrosoir : Piano solo - Denis Badault

En solo, il s'amuse à apparenter des musiques qu'on n'avait jamais imaginées cousines. En 2017 à Cluny, on s'était régalé de son solo "Deux en un" : un standard de jazz entremêlé par exemple à une chanson de Brassens, au gré de sa fantaisie et de subtiles passerelles mélodiques, harmoniques ou rythmiques, qu'elles soient évidentes, sous-jacentes ou tout simplement inventées dans le geste de l'improvisation. Tout cela est à la fois très savant et d'un merveilleux naturel, respire à grands poumons et irradie de joie. C’est cette tendre légèreté que Denis apportera une fois de plus à l'Arrosoir. Avec d'autres thèmes, cette fois-ci autant pop que jazz, mais toujours enlacés avec la fantaisie et l'élégance de ce musicien qui est pour nous, depuis très longtemps, un véritable compagnon de route. De projet en projet, d'aventure en aventure, comme chantait le grand Jacques...

DIMANCHE 21 NOVEMBRE > 17H - Prix libre - Ouverture des portes : 16h - Concert : 17h - SALLE DE CONCERT L’ARROSOIR

11, Impasse de l’Ancienne Prison à Chalon-sur-Saône

