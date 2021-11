Le Marché de Noël de Châtenoy le Royal sur les rails pour les 4 et 5 décembre 2021

Beaucoup de monde attendait ce moment de revoir le Marché de Noël de Châtenoy le Royal reprendre force et vigueur n’ayant pu assurer cette 21e édition en 2020 pour les raisons sanitaires qui sont à nouveau et malheureusement bien présentes en cette période.

Malgré une certaine incertitude sur les décisions qui pourraient être prises sur le plan gouvernemental et préfectoral, le bureau du Comité de Jumelage s’est réuni ce vendredi 19 novembre 2021 afin de mettre un dernier « peaufinage » à la préparation de cette édition qui verra seulement 33 exposants, tous créateurs et producteurs. Rappelons que l’esprit de ce Marché est de ne pas admettre de revendeur et si possible de ne pas multiplier des exposants de même conception ou production. C’est ce qui en a fait sa réputation et son succès puisque en temps normal ce sont entre 3 à 4000 visiteurs qui viennent découvrir et acheter à ce Marché de Noël qui se tient durant deux jours dans la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

Pour cette 21e édition le Marché de Noël se fera en collaboration avec une autre association châtenoyenne. En effet si le coté exposants reste sous la coupe du Comité de Jumelage, le Tir Sportif de Châtenoy assurera le coté buvette et petite restauration. Un partage du travail nécessaire et amical, compte-tenu des relations existantes entre les deux associations, sachant que tous les acteurs associatifs sont des purs bénévoles qui se dévouent pour bien faire fonctionner leurs associations et chercher quelques subsides pour cela. Le monde associatif a besoin de cette solidarité au sortir de cette crise.

Ce sera comme à l’accoutumée le premier week-end de décembre que ce Marché aura lieu, c’est à dire le samedi 4 décembre de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. L’entrée est gratuite mais soumise à la présentation du pass sanitaire ou de test PCR ou autre obligatoires. Des contrôles seront faits, par les bénévoles des associations, à l’entrée de la salle des fêtes Maurice Ravel.

Le contact a également été pris avec les services du Père Noël qui ont fait savoir que celui-ci passerait deux fois : le samedi après-midi aux alentours de 15h -16h et le dimanche après-midi vers 16h, l’occasion pour les enfants de venir apporter leurs lettres et de recevoir quelques papillotes au passage.

