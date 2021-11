Vendredi 19 novembre 2021, à 19h30, à Salle de lecture de la Bibliothèque municipale, Place de l’Hôtel-de-Ville de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de lancement du numéro 3 de la BD, ‘ Plus de pain... Moins de Peine’ et de la 2e édition du salon de la Bande Dessinée qui aura lieu ce samedi et dimanche à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur Saône.

Pour lancer cet événement, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret , Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de Bénédicte Mosnier , Adjointe en charge de la culture, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, Déléguée Municipale aux actions en direction des jeunes Monique Brédoire Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain… entouraient Jean-Pascal Lebrat, Président de l’association Bulles de Bourgogne, Adrien Philippe Moniot, Directeur de la bibliothèque Municipale de Chalon, Maria Riccio (Illustratrice de la B.D ‘Plus de pain... Moins de Peine’)…

Extrait des discours prononcés :

Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans ce cadre qui n’aurait pas déplu à Pontus de Tyard, lui qui a nourri jusqu’à la fin de sa vie sa bibliothèque dans un contexte chahuté où les livres n’étaient pas plus épargnés d’ailleurs que les vies […] Nous sommes très heureux, la ville de Chalon depuis quelques mois et en lien évidemment avec celles et ceux qui font vivre le souvenir de Pontus de Tyard, de s’associer à ce 500e anniversaire d’abord par l’investissement d’une ville qui reste plus que jamais la sienne, à travers des événements : qu’ils s’agissent d’événements au sein de la Bibliothèque Municipale, au musée le 15 décembre à 18 heures et d’autres qui ont pu s’organiser à Chalon ou ailleurs. Mais ce soir nous sommes réunis autour d’un autre événement avec la présentation et le lancement de la BD, « Plus de pain... Moins de Peine » et cela nous fait très plaisir que Bulles de Bourgogne soit là une fois encore […]Merci au Directeur de la bibliothèque de nous recevoir ici dans ce lieu qui est un lieu du savoir, de l’échange car le livre est un moyen d’échange et n’oublions jamais ça ! […] Je voulais vous dire ces quelques mots pour vous accueillir et en tout état de cause, malgré la crise sanitaire, on a quand même trouvé le moyen d’organiser cet événement, donc en profiter pour vous dire que vous êtes chez vous à Chalon, parce que des liens se tissent entre nous. Cette bande dessinée, n’oublions pas qu’elle est une étape, un nouveau chapitre dans ce tableau ou par petites touches reconstituées à destination du grand public, sur l’histoire de notre patrimoine, c'est-à-dire chalonnais et grand chalonnais. Aussi je vous souhaite un plein succès pour votre 2e édition du salon de la Bande Dessinée. Je vous remercie ! ».

Jean-Pascal Lebrat : « Merci de nous accueillir en ce lieu exceptionnel et je ressens le poids de ces livres ici ! Quelle atmosphère ! J’aimerais m’adresser à tous ces livres, à leurs auteurs et à ceux qui les chérissent pour leur dire que je suis fier qu’aujourd’hui la Bande Dessinée soit à l’honneur. Car oui, la Bande Dessinée est un livre! Illustrée certes mais les moines à une époque lointaine, n’illustraient-ils pas les paroles saintes ? Alors pourquoi considérer la Bande Dessinée comme accessoire, moins noble que la littérature écrite ? La B.D au contraire s’adresse au plus grand nombre et son succès est facile. Nous sommes ici pour le lancement de la 4e B.D qui est un assemblage d’humanité, de bienveillance et de confiance. L’humanité car elle met à l’honneur un personnel connu des chalonnais, humaniste en des périodes troublées et en tant que protestant, elle me touche. Bienveillance et confiance de Simona Mogavino et de Maria Riccio qui ont accepté de créer cette B.D sans nous connaître. Christelle Morin qui nous accompagne dans ce projet depuis la première minute, nous guide dans la construction, nous soutient dans les recherches et créé du lien avec l’association du Château de Bissy-sur-Fley. La confiance d’une association, d’un collectif, d’amis tels que Michael, William, Bruno, Roger, Perrine, Florent… Merci aussi à la Mairie de Chalon et au Grand Chalon de nous accompagner sur le plan économique en nous mettant à disposition les locaux. Merci à l’ensemble des services pour l’aide apportée à communiquer sur les événements et initiatives de l’association. Cette BD est le premier étage de la fusée. Novembre, mois de la B.D, la bibliothèque et l’association, ont décidé de mettre à l’honneur le Bande Dessinée avec de nombreux événements. Dès demain vous retrouverez cette B.D en vente au salon, à partir de la semaine prochaine à la librairie l’Antre des Bulles et dans certains commerces de la ville comme le Moulin à Café Place Saint Vincent… […] Je vous donne donc rendez-vous demain et bonne lecture. Je vous remercie! ».

Pour information, chaque exemplaire est vendu 3 euros !

Editions précédentes : 0 ‘Au fil de la Saône’, 1 ‘Le Pas d’Armes de la Fontaine aux fleurs’, 2 ‘Léocadie Czyz, Héroïne Givrotine’

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B