Covid-19 : la Haute Autorité de Santé préconise une troisième dose à partir de 40 ans

La Haute Autorité de Santé recommande à compter du vendredi 19 novembre le rappel vaccinal dès 40 ans, six mois après la vaccination complète.

Un temps réservée aux plus de 65 ans, puis recommandée aux 50-65 ans, c'est désormais aux plus de 40 ans que la Haute Autorité de Santé recommande la troisième injection. Une recommandation pour le moment qui n'est pas une obligation. Pour rappel, encore 2 millions de personnes à risque en France n'ont pas reçu la première dose et au total 6 millions de personnes en France n'ont pas été vaccinées malgré toutes les restrictions qui pèsent sur leurs quotidiens.

L.G