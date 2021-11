Cette assemblée générale s'est déroulée dans la salle des fêtes de Saint Désert, en présence d'une centaine d'adhérents et de plusieurs élus, parmi lesquels, Daniel Christel, Maire de Saint Désert, Sébastien Ragot, Maire de Givry et Rémy Rebeyrotte, Député de la 3ème circonscription de Saône et Loire.

Rapport moral : une année pas facile, mais au final, une année réussie

La crise sanitaire, a complexifié l'action de l'association et de ses 229 adhérents. Mais pour Didier Garopin, Président de l'association, « il était hors de question de baisser les bras, car les enfants et les jeunes malades avaient et ont besoin qu'on les aide. »

Sous l’impulsion des adhérents et des bénévoles, et avec l’accompagnement des élus et des partenaires fidèles, l'association a donc poursuivi ses missions, à savoir : sensibiliser, soutenir la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et améliorer le quotidien des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés.

C'est aussi grâce à la sensibilisation sans relâche de toutes les associations, que la date du 29 Octobre 2021 restera une réelle victoire. Ce jour là, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement de Mme Béatrice Descamps, qui vise à attribuer une rallonge de 20 millions d'euros pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Ils s'ajouteront au 5 millions d'euros annuels accordés fin 2018 par la ministre de la recherche Frédérique Vidal et donneront ainsi un réel espoir aux enfants, « qui peuvent encore être sauvés. ».

Rapport financier : une année exceptionnelle pour l'association, qui a bénéficié d'un don exceptionnel de 100 00 euros

Fin septembre, L’A.L.B.E.C (Association Léon Bérard pour les Enfants Cancéreux) a décide d'aider « Le rêve de marie Dream » en lui faisant un don de 100000 euros.

Ce don a fait suite à la vente de la Maison des parents, qui avait été créée en 1996 par Murielle Goy, qui souhaitait offrir aux familles éloignées, un lieu d’accueil proche de l’hôpital, offrant aussi bien un hébergement à moindre coût qu’un soutien moral. Mais, suite à la crise sanitaire que nous avons connue, cette maison des parents a dû fermer ses portes fin décembre 2020.

Ce don va permettre à l'association de mettre en place tous ses projets « avec un peu plus de sérénité et d’envergure. »

Les autres dons dont a bénéficié l'association et les différentes actions menées par les bénévoles, dont la marche de Marie en septembre qui a rapporté 43 500 euros, ont par ailleurs permis de verser près de 75 000 euros pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Ils se décomposent comme suit : 52 000 euros pour la recherche, 19 234 euros pour les séances de sophrologie et de réflexologie et 3 153 euros pour permettre à l'association Aida, d'offrir des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés au sein de l'hôpital chalonnais William Morey.

Des témoignages pour illustrer l'usage qui est fait des différents dons :

Les professionnels, chercheurs et praticiens, qui sont intervenus ont tout d'abord tenu à signaler que l'ensemble des dons qu'ils recevaient, servait à financer une grande partie des charges liées à leur activité. Autrement dit, pour eux, « rien ne serait possible sans l'action des différentes associations et la générosité des donateurs », qu'ils ont tenu à remercier très chaleureusement.

Puis chacun est venu expliquer concrètement ce que les dons lui ont permis de faire, avec plusieurs témoignages émouvants de malades et de leurs familles.

A(rt)dolescent, un projet qui va se concrétiser en 2022 :

Pour Didier et Sylvie Garopin, le don exceptionnel de 100 000 euros évoqué plus haut,, va permettre à l'association de transformer en réalité le projet « A(rt)dolescent ».

Ce projet a germé dans la tête de Sabrina Vailleau-Lanni, art-thérapeuthe et Alexandra Quatrain, photographe, suite à l'exposition, à laquelle elles ont participé en septembre 2020, pour le compte de l'association « Le Rêve de Marie Dream ». Il a remporté le coup de cœur des laboratoires Roche en 2020, et va permettre à l'association de rejoindre l'équipe AJA ( Adolescents, Jeunes Adultes) de l'ONCO BFC, le réseau de cancérologie de la Bourgogne Franche-Comté.

L'objectif est d'offrir aux adolescents et jeunes adultes atteints de cancers, des séances d'art-thérapie dispensées en dehors de l'hôpital, pendant et après leur maladie. Elles leur permettront, via le body-painting et la photographie, de « se raconter sans être obligés de parler, et ainsi d'évacuer les souffrances qu'ils ont du mal à exprimer».

L'association a encore plein de projets pour 2022 :

Si la marche de septembre n'aura pas lieu en 2022, l'association souhaitant l'organiser une année sur deux, elle a déjà plein d'idées en tête.

A commencer par l'organisation le 5 décembre d'un marché de Noël, qui se tiendra à la Halle ronde givrotine dans une ambiance festive, avec la vente de produits fabriqués par « les petits lutins » de l'association : confitures, bougies, décorations de Noël,...

Suivra en mai un périple à vélo, qui emmènera Didier Garopin et son fils, de Givry à Madrid. Durant 15 jours, ils pourront sensibiliser, rencontrer, échanger, fédérer autour de la lutte contre les cancers pédiatriques.

Puis viendra septembre en or avec la Préparation d’une journée festive pour les enfants, en collaboration avec l’association cœur de ville de Chalon sur Saône. Et certainement d’autres actions, qui sont en réflexion à ce jour ...

Pour tout renseignement complémentaire : www.le-reve-de-marie-dream.fr