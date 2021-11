Il l’a fait ! Dylan Rocher garde son titre de champion du monde

Info-chalon était présent pour couvrir le concours international de pétanque, le Bouchon d’Or qui se déroule à Montreux. Lors de cet événement plusieurs Champions du Monde étaient présent : Dylan rocher, Philippe Suchaud et Damien Hureau.

Après avoir remporté la finale (triplette Suchaud-Rocher-Hureau) face à Fazzino (Triplette Fazzino-Pailheret-Pinto) 13 à 2 et montré toute l’étendu de son talent au tir avec des statistiques exceptionnelles : 8 tirs, 4 carreaux sur place, 3 carreaux et 1 but, il s’était confié après la rencontre à Info Chalon pour terminer son interview de la façon suivante : « Maintenant me concernant, direction les Championnats de Monde qui vont se dérouler dans 10 jours en Espagne à Santa Suzanna. Je vais jouer avec Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Henri Lacroix et nous allons remettre nos titres en jeu mais tout faire pour les regagner à nouveau ! ».

Et bien, c’est fait ! Cette nuit de samedi, Dylan Rocher est devenu une nouvelle fois Champion du monde de pétanque de tir de précision en remportant la finale face à une autre légende de la pétanque, l’italien Diégo Rizzi. Les deux joueurs étaient à égalité à 40 partout mais le français n’a rien lâché pour s’imposer finalement 45 à 40.

Info-chalon félicite Dylan Rocher, qui conserve son titre de champion du Monde pour la deuxième fois consécutive et qui force le mérite, le respect et l’admiration. Saluons ce grand champion qui sait rester humble et abordable pour ses nombreux fans !

Croisons les doigts désormais pour que Dylan Rocher remporte le titre de Champion du Monde triplette cette après midi avec ses compères Suchaud-Lacroix et Quintais !

J.P.B