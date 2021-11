Morey Traiteur à Châtenoy le Royal a célébré son 70ème anniversaire.

En 1951 Raymond Morey et Marie-Thérèse son épouse tiennent une boucherie à Mercurey, pour compléter Raymond fait des tournées avec son Tub Citroën sur Châtenoy le Royal, commune en pleine évolution démographique. Il décide alors de s’y installer, c’est chose faite en 1963 avec la construction d’une maison d’habitation comprenant une partie magasin. C’est aussi à cette époque que naitra Pierre. La boucherie charcuterie va sans cesse évoluer.

Pierre fait des études secondaires, en 1982 c’est le début de l’aventure au sein de l’entreprise familiale comprenant à l’époque 2 salariés et qui en compte 25 aujourd’hui.

En 1983, âgé de 20 ans, Pierre sort major de promotion avec un CAP charcuterie. Tout s’enchaine très vite, il obtient en 1988 un BP charcuterie et la médaille de bronze au concours du meilleur jambon persillé de Bourgogne. En 1991, cette même année, il se marie avec Christine, obtient son Brevet de Maîtrise (maître artisan) et modifie le magasin et le laboratoire en les agrandissant. La renommée n’est plus à faire et les résultats aux différents concours sont sans équivoque. Pierre Morey participera à l’émission de TV "côté cuisine" sur France 3 en 2003 et au tournage d'un spot publicitaire sur TF1 en faveur du jambon blanc "supérieur" en 2011.

Info Chalon : Pierre, parlez-nous de ce 70ème anniversaire et de votre entreprise.

Pierre Morey : « Cet anniversaire est un grand moment pour nous tous. J’ai évidemment une pensée particulière pour mes parents et mon épouse qui a su « aimer » mon métier et gérer au quotidien les nombreux soucis d’une entreprise de 25 personnes. Nous sommes très heureux d’organiser cette petite fête car en cette période de crise sanitaire, ça fait du bien de retrouver de la convivialité, des sourires, des échanges qui nous manquaient tant !! Cet anniversaire est là pour rappeler que l’aventure a commencé à Mercurey en 1951. Ainsi j’ai passé mon enfance, ma jeunesse en ces lieux où j’ai développé cette passion… »

« …L’entreprise compte au total 25 personnes entre le labo et la vente ce qui permet une fabrication maison des produits que nous vendons, charcuterie, plats cuisinés, viandes. C’est ma conception du métier, je tiens à garder la tradition familiale de charcuterie et de viande de boucherie de qualité, c’est pourquoi nos bêtes entières arrivent en quartiers par soucis de poids à déplacer et sont travaillées sur place, elles sont de provenance locale puisqu’elles viennent de chez Denis Michel à Clessé »

Pierre Morey est heureux d’avoir organisé cette fête, de partager ce moment convivial, c’est aussi pour lui une reconnaissance, une manière de remercier les clients pour leur fidélité.

Une nouvelle médaille d’or pour Baptiste.

En plus de ce 70ème anniversaire, ce jeudi après-midi un bonheur supplémentaire au sein de l’équipe : Baptiste Brosselin 23 ans a remporté la médaille d’or du meilleur pâté croute, pâté croute canard, foie gras et griottes, au championnat de France des moins de 30 ans organisé par la confrérie de St Antoine de l’Ile de France. C’est sa 2ème médaille d’or, la première il l’a obtenue en 2019. Baptiste est arrivé à la maison Morey il y a 5 ans. Avec un tel niveau de perfection il a un bel avenir devant lui.

Une fois encore Morey Traiteur, c’est l’extase du palais. Allez, une fois n’est pas coutume, laissons-nous tenter par ce pâté croute qui va ravir nos papilles et bon appétit à tous !!

C.Cléaux