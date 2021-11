Hôpital de Chalon-sur-Saône...? Circulez !

Valérie Roussot, déléguée CGT du personnel hospitalier de l'hôpital William Morey avait effectué le déplacement samedi matin à Sennecey le Grand, profitant de la présence de Pierre Pribile, Directeur régional de l'Agence Régionale de Santé. L'occasion espérée d'obtenir des réponses sur l'état de santé de l'hôpital de Chalon sur Saône, d'autant plus que le mot d'ordre figurait sur l'invitation adressée par Cécile Untermaier. Au moment d'intervenir, la députée de Bresse a considéré que le sujet ne concernait pas la désertification médicale. Un paradoxe là encore puisque si l'hôpital pivot de tout le nord Saône et Loire ne concerne pas la Bresse, on se demande bien qui est concerné finalement.

Certes le sujet tournait autour de la question de la médecine de ville et des médecins généralistes, mais il aurait sans doute opportun de ne pas évoquer le secteur hospitalier dans le billet d'invitation.

"J'étais présente en tant que citoyen mais aussi pour être le porte parole de mes collègues soignants ; mais évidement la parole n'était donné" qu'aux élus, la citoyenne que je suis repassera" a dénoncé Valérie Roussot à l'issue de la réunion. "Madame la députée estime que le CH William Morey n'est pas en relation avec l'objet de cette réunion …pourtant le CH William est bien impacté il me semble. Tous les patients qui ne trouvent pas de médecins disponibles se retrouvent bien aux urgences mais c'est vrai que Monsieur Pribile a conseillé aux patients de faire le 15 en cas de besoin. Pourquoi Monsieur Pribile ne s'est-il pas déplacé personnellement lors de des 2 derniers conseils de surveillance ? Comment compte-t il-rendre attractif le métier d'anesthésiste au CH de Chalon avec l'activité dense d'urgence et de maternité que nous avons aujourd’hui ? Plus de 30% d activité d urgence a absorbé ( fermeture de Montceau. Les soignants étaient bien en première ligne …mais qui a reçu la légion d honneur pour la gestion de crise ???? Le recrutement des soignants qui devient de plus en plus compliqué voir impossible devant le manque de candidats …..les Ehpad ce sont bien nos aines qui se retrouvent à l'intérieur sans pour autant avoir les prestations que ceux ci devraient avoir …. Manque de personnel….de temps ….".

Laurent Guillaumé