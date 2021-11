'L'amour sorcier' vous attend à l'Espace des Arts en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

Avec 5 danseurs et 11 musiciens. Variations musicales et chorégraphiques inventives d’après l’œuvre de Manuel De Falla et Gregorio Martinez Sierra.

L’Amour sorcier puise ses origines dans une « gitanerie musicale » composée par Manuel de Falla à la demande de Pastora Imperio, une des plus grandes danseuses flamenco du début du XXe siècle. Les chorégraphes hafiz dhaou et aïcha m’barek avec le musicien Jean-Marie Machado ont complètement revisité la danse et la partition originelles. Ensemble, ils ont conçu un spectacle total pour dix musiciens de l’orchestre Danzas et une chanteuse sublime, autour desquels gravitent cinq danseurs de la compagnie CHATHA. La danse et la musique se déploient en séquences enflammées, reliant aux rythmiques jazz des arabesques passionnées. Ouverte à l’imaginaire, la pièce emporte le public dans une nuit d’ivresse et de séduction.

Dans le cadre du festival TransDanses. aïcha m'barek & hafiz dhaou pour la Cie CHATHA / Jean-Marie Machado pour l'Orchestre Danzas.

MAR 23 NOV 2021 — 21h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h15 env. - Tarifs : de 7 à 24€

