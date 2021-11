A l’initiative du Rotary et avec le soutien de la Ville un massif de rosiers pour soutenir la cause des abeilles

Depuis quelques jours, si vous vous approchez du départ du trou n°1 du parcours du Golf de Chalon, vous pouvez apercevoir une plaque, réalisée par l’entreprise CGM (Chaudronnerie Gérard Morel), sur laquelle il est inscrit « Massif créé à l’occasion de l’action conjuguée des 2 clubs Rotary Chalon Bourgogne Niépce Chalon Saint Vincent « Plante des roses & Sauve les abeilles ! ». Un grand merci à la Ville de Chalon-sur-Saône. Le 21 novembre 2021. »



Dans cette magnifique roseraie, que beaucoup nous envie, le massif ne pouvait être composé que... de rosiers ! En ce dimanche après-midi brumeux de novembre, Gilles Platret, maire de Chalon, a planté symboliquement un rosier, en présence d’Evelyne Lefebvre, adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de François Prot, gouverneur 2021-2022 du district 1750 du Rotary, de Mireille Fouchecourt, présidente de Chalon Bourgogne Niépce et de Michel Baguet, président de Chalon Saint-Vincent. Et sous les regards de Bruno Legourd, adjoint au maire, et de Sylvie Prudon, responsable des espaces verts, ainsi que de ceux de nombreux rotariens des deux clubs.



« Des rosiers pour une ruche »

Un massif composé de rosiers, cela tombe bien... Non seulement parce qu’il est situé dans une roseraie mais également et surtout parce que ce dimanche 21 novembre était le jour de la présentation officielle de la grande action nationale, initiée par les dix-huit districts français du Rotary, et dont l’ambassadrice est Maud Fontenoy, la célèbre navigatrice : « Des rosiers pour une ruche ». Une action environnementale consistant à la vente de 50 000 rosiers, fournis par le rosiériste Meilland, à des associations, des entreprises, des mairies, des particuliers... vente dont les bénéfices serviront à l’achat d'environ 2 000 ruches mais aussi de graines, de plantes mellifères, d'hôtels à insectes pollinisateurs, de pièges à frelons. Le 20 mai prochain, à l'occasion de la 5e Journée mondiale des abeilles, ces derniers seront offerts à des lieux significatifs aux quatre coins de l'hexagone.



Une action, visant aussi à une prise de conscience collective sur le problème de la pollinisation, que n’a pas manqué de saluer Gilles Platret. Le maire de Chalon rappelant dans ses propos le partenariat qui unit la Ville et le Rotary, grâce à des valeurs communes particulièrement au profit des générations futures. Avant que le gouverneur François Prot ne remercie la mairie pour ce nouveau soutien et que les présidents des deux clubs service chalonnais ne donnent rendez-vous au printemps prochain à l’occasion de la floraison.



Gabriel-Henri THEULOT