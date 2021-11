Salve d'applaudissements pour Jane Fournier et Cédric Froin

Quand une danseuse, Jane Fournier (chorégraphie et interprétation) rencontre un musicien, Cédric Froin (composition et interprétation) , quand la danse traditionnelle populaire comme l'est la Sévillane rencontre l'électro, une femme se dévoile au plateau. Veste à capuche, body en dentelle, pantalon de survêtement et chaussures à talon, cette figure féminine se transforme, évolue, explore ses diverses facettes, du sacré au visage de la séduction.

'Bien parado' est une pose "bien faite", autant d'arrêts sur image qui font que ce qui semble s'opposer, se rejoint, se complète, se superpose à merveille. Ce spectacle du Collectif La Méandre et de la Cie Fernweh est coproduit par l' Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

Le festival TransDanses continue : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-transdanses

SBR