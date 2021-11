AVIS DE DECES - Monsieur Michel BARRAUT

SERMESSE, SAINT-MARCEL



Marie-Claude,

son épouse ;

Sylvie et Philippe,

Emmanuel et Stéphanie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Mathis,

son petit-fils chéri ;

Kévin et Dorian et leurs amies,

ses petits-enfants de cœur ;

Gérard et Isabelle,

son frère ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

Liliane Lepoil, sa tante,

ses enfants et petit-fils ;

ses cousins et cousines ;

parents et amis

vous font part du décès de

Monsieur Michel BARRAUT

survenu à l'âge de 79 ans.

Michel repose au funérarium Paccaud de Saint Martin en Bresse.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 23 novembre 2021 à 10 heures, en l'église de Sermesse.

La famille tient à remercier ses infirmiers et infirmière ainsi que son médecin traitant.

Condoléances sur registres.