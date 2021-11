Un atelier café réparation vendredi 26 novembre à l'Abattoir

À l'occasion de la Semaine européenne sur la réduction des déchets, un atelier café réparation est organisé ce vendredi 26 novembre de 16 heures à 19 heures 30, sur le site de l'Abattoir, avec le concours de la Bricothèque, de l'Espace PaMA et du Fablab du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Réduire nos déchets et favoriser la réutilisation et la réparation des objets, diminuer notre consommation de papier et le gaspillage alimentaire sont les thèmes de la Semaine européenne sur la réduction des déchets qui a lieu du 20 au 28 novembre 2021.



Une occasion de sensibiliser à travers des milliers événements organisés partout en France.



À Chalon-sur-Saône, la Bricothèque, de l'Espace PaMA et du Fablab du Chalonnais organisent un atelier café réparation à l'Abattoir de 16 heures à 19 heures 30.



Le café réparation est un concept d'atelier qui allie réparation et transmission de compétences, mais aussi le lien social et convivialité.



Lors de l'atelier, il sera possible d'apporter votre vélo, des petits objets électroménagers, électroniques, de la hi-fi, des jouets ou encore des objets du quotidien.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :



Adresse

L'Abattoir

52, Quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

Contact

Tél.: 07.68.01.35.37

Adresse électronique (e-mail): [email protected]