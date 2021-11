Retour sur les ateliers bien-être de la Maison des Roses

Samedi après-midi, deux praticiennes et une coach neuro-comportementaliste en nutrition proposaient des ateliers bien-être à la Maison des Roses. Plus de détails avec Info Chalon.

Il paraît que le stress est le mal du siècle.



Stress, surmenage, peurs, angoisses, émotions négatives, expériences traumatisantes, comportements inadaptés, mal-être... autant de facteurs qui impactent notre bien-être et notre santé.



S'offrir un moment détente, d'échanges pour gagner en bien-être.



Samedi 20 novembre, des ateliers bien-être ont été organisés et proposés par Aïcha Sani, naturopathe et praticienne DMOKA et EFT, Anne Flattot, praticienne en massage bien-être et détoxologue, Espace Nectar de Vie, et Sandrine Genelot, coach neuro-comportementaliste en nutrition agréée Méthode Meer.



Les participantes, nombreuses, ce samedi ont profité de 3 heures de détente à La Maison des Roses, 6 Rue de la Villeneuve, à Saint Marcel.



Elles ont pu profiter de chaque professionnelle ! De bons moments de partages et d’échanges.



Ces trois professionnelles qualifiées et expérimentées leur ont proposé pour ce moment bien-être :



— Méditation guidée

— Initiation à la méditation active par la respiration.

— Massages bien-être, points d'acupression par automassage.

— Bienfaits de la détoxologie et soins à réaliser chez soi.

— Pratiques DMOKA (issue de l'EMDR) et EFT.

— Conseils en aromathérapie, phytothérapie et fleurs de Bach.

—Présentation de la Méthode Meer : les stress et les émotions pèsent lourd sur la balance. Comprendre et gérer ses stress pour s'alimenter en fonction de ses réels besoins corporels. La Méthode Meer, comme nous l'explique Sandrine Genelot, c'est apprendre à se connaître, prendre conscience des sensations physiques qui œuvrent dans notre corps, être à l'écoute de soi, de son bien-être, et de ses besoins.



Ce moment de détente, de rencontres et d'échange convivial s’est terminé autour d'un moment gourmand.



Les participantes très attentives sont reparties relaxées, avec des outils, des exercices qu’elles pourront reproduire chez elles, et en cadeaux des bons de réductions. Ce moment détente à répondu à leurs besoins et leurs attentes. Certaines ont précisé qu'elles souhaitaient des ateliers plus longs.



Aïcha, Anne et Sandrine proposeront prochainement d'autres ateliers bien-être avec des thèmes différents, les dates seront bientôt communiquées par les trois organisatrices.



«Il est possible de reprendre le contrôle dans tous nos domaines de vie. Il est important de réapprendre à écouter son corps afin de répondre au mieux à tous ses besoins physiologiques et émotionnels. Nous sommes sur Terre pour vivre le plaisir, alors laissez-vous guider par votre corps, vos envies! Et allégez-vous l’esprit, le corps, la vie!», ajoute Sandrine Genelot.



Ou comme le dit Anne Flattot,«de l’expertise à l’éveil des sens pour vous accompagner vers votre mieux-être».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati