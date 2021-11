'Prequel' d'Etienne Rochefort sera présenté à l'Espace des Arts dans le cadre du festival TransDanses

Ces solos révèlent la personnalité de chacun des interprètes à travers différentes danses urbaines à l’énergie farouche et à fort contenu sociétal : krump, voguing, hip-hop, popping et expérimental… Éclatés à travers plusieurs lieux de l’Espace des Arts, ces solos constituent un récit entre fiction et réalité, telle une réponse au monde qui nous entoure.

VEN 26 NOV 2021 — 19h ESPACE DES ARTS

LIEUX DIVERS - Durée : 5 solos de 10 minutes env. (Détails du programme à venir) - GRATUIT !

Informations : https://www.espace-des-arts.com/saison/prequel

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Sylvain Le Poivre