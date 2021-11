A l’approche de Noël, faites des heureux en participant à la collecte de jouets de Century 21

Une collecte devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable de la solidarité à Chalon et dans sa région.



L’an passé, le Covid-19 a joué un bien vilain tour aux Pères Noël verts du Secours Populaire Français, qui ont dû trouver un autre moyen pour remplir leurs hottes. Car, en raison du deuxième confinement et des contraintes liées à la crise sanitaire, la désormais traditionnelle opération « Offrez du bonheur aux enfants » fut purement et simplement annulée.

Des jouets complets et en état de marche



Cette année, ça va un peu mieux et depuis le 2 novembre la collecte bat son plein et les jouets s’accumulent. D’après le dernier pointage effectué par la souriante Justine, assistante commerciale de l’agence, le nombre de jouets collectés dépasse les 1 200... et ce n’est pas fini, car on compte sur vous. Alors, n’hésitez plus et poussez la porte des locaux flambants neufs de Century 21 Immobilière Jaurès. Justine, qui pilote l’opération avec la fédération de Saône-et-Loire du Secours Populaire Français, vous attend aux heures d’ouverture de l’agence et se fera un plaisir de recueillir vos jouets. Merci de sélectionner des jouets complets et en parfait état de fonctionnement.



Vous ne pouvez pas apporter votre don, et pourtant vous voudriez bien offrir un Noël à des enfants défavorisés de la région, pas de soucis... Prenez contact avec l’agence et un membre de Century 21 Immobilière Jaurès se chargera de venir le chercher. Car, comme lors de chaque édition, toute l’équipe, rassemblée autour de Sylvain et Caroline Loiseau, est mobilisée pour assurer le succès de la collecte. « Nous sommes des pros de la transaction immobilière et de la gestion locative et nous voulons montrer que nous pouvons également être des pros de la générosité et de la solidarité » souligne Sylvain Loiseau, toujours aussi énergique. Lequel tient d’ores et déjà à remercier tous les commerçants qui ont accepté de relayer l’information avec des flyers et ceux qui ont donné un petit coup de pouce en collectant des jouets, tels que le Fitness Park de Chalon, la salle de sport de la rue René Cassin, ou Métro, le grossiste alimentaire de la rue Louis-Alphonse Poitevin.

Un Noël sans cadeaux pour les enfants, ce ne serait pas vraiment Noël, pensez-y... A la maison, on a tous un jouet que votre enfant ou votre petit-enfant n’utilise plus, c’est le moment de s’en séparer, tout en faisant une bonne action.

Renseignements pratiques

Opération « Offrez du bonheur aux enfants » jusqu’au 30 novembre... avec sans doute une prolongation de quelques jours !

Century 21 Immobilière Jaurès, 8 avenue Jean-Jaurès à Chalon. Tél : 03.85.90.94.00. https://www.century21-immobiliere-jaures-chalon-saone.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures.

Gabriel-Henri THEULOT