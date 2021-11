Manon a repris la boutique Autres Ambiances. « À 28 ans je me suis dit que c’était le bon moment pour me lancer dans l’entrepreneuriat. »

Après avoir obtenu un Master Marketing orienté grande distribution, Manon a été sur les routes durant 5 ans en tant que responsable de secteur dans ce domaine. Puis, une envie de changement, d’évolution se fait ressentir…

« Arrivée au bout de ce que j’ai pu voir et faire, soit j’évoluai sur des postes en marketing soit je changeais mais pour quelques choses qui me plaisait vraiment et pour laquelle j’aurai plaisir à me lever tous les matins.



Ayant baigné depuis toujours dans le commerce de centre-ville (en tant que fille de commerçants) j’ai vite su que c’est là que j’allais m’épanouir.

A 28 ans je me suis dit que c’était le bon moment pour se lancer dans l’entrepreneuriat.



Je m’intéressais secrètement sur le potentiel d’ouvrir un concept store déco à Chalon/Saône et l’opportunité de reprendre la boutique Autres Ambiances s’est présentée au même moment.







Le charme historique de cette boutique, son positionnement (l’ambiance de la rue des Poulets est super), les produits me plaisaient énormément. C’est pourquoi j’ai fait le choix de conserver la base existante afin que les personnes puissent retrouver de la déco, du luminaire en centre-ville.



J’ai également conservé certaines marques de bijoux et accessoires que l’on peut retrouver exclusivement à la boutique, et j’ai agrémenté avec mes goûts, mes envies et quelques nouveautés.



En rentrant dans la boutique, l’essentiel est, selon moi, de pouvoir se faire plaisir tout autant que faire plaisir à celles et ceux que l’on chérit, son mari, sa femme, ses enfants, petits-enfants, ses ami(es).



Anniversaire, Noël, Cadeau de naissance… ou achat d’impulsion, on peut à « Autres Ambiances », trouver un cadeau original et unique ! » Manon





Autres Ambiances, 5 rue des Poulets - 71100 Chalon/Saône – 03 85 48 25 16

