Bienvenue à Lenny DELACROIX

Lenny DELACROIX est né le 17 novembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Lorenzo, 7 ans, et Lewis, 3 ans, de Priscilla MARCHAND et de Nicolas DELACROIX. La maman est infirmière à Sevrey et le papa est maçon carreleur à la ville de Chalon-sur-Saône. La petite famille réside à Villegaudin.