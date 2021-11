Quel est l'état du déploiement de la fibre en Saône et Loire ?

Grâce à l’investissement des opérateurs privés et de la puissance publique (Europe, État, Région et Département), le déploiement s’accélère.

Le Département peut aujourd’hui envisager une fin de chantier pour 2023, soit avec deux ans d’avance par rapport à l’objectif de 2025 fixé par l’Etat.

C’est un planning resserré et une prouesse technique si l’on compare au temps qu’il a fallu pour créer des réseaux de téléphonie ou électriques. Il faut rappeler que 30 000 km de réseau de fibre optique constitués de plus de 283 000 km de fibre optique sont nécessaires à la couverture du Réseau d’initiative publique (RIP71). Si le Département assure le pilotage du déploiement de la fibre optique en Saône-et-Loire, les opérateurs privés chargés de la construction des réseaux se partagent le territoire départemental.

Dans un premier temps en 2016, le Département a fait procéder à 45 montées en débit pour 9 000 foyers, avant d’établir un découpage du territoire pour construire le réseau et répartir les tâches avec deux opérateurs privés, Orange et Covage Saône-et-Loire.

Trois zones ont ainsi été identifiées :

Le RIP 71, réseau d’initiative public pour lequel le Département est maître d’ouvrage.

La zone AMII qui regroupe les 5 grandes agglomérations du département où le réseau est construit par Orange et SFR.

La zone AMEL (Appel à manifestation d’engagements locaux) pour laquelle Covage Saône-et-Loire est chargée de construire le réseau. Une convention a été signée en septembre 2019 entre l’État, le Département et Covage Saône-et-Loire pour les 250 communes concernées par cette zone.

Aujourd’hui, le déploiement de la fibre s’opère dans les trois zones (AMEL, RIP, AMII) du territoire.

Au regard des prises en études, des prises en travaux, des prises construites et raccordables, la perspective d’une fin de chantier pour 2023 se confirme. Grâce à la fibre, les habitants et les entreprises verront leurs usages quotidiens nettement améliorés par une connexion de très haute qualité et plus rapide. La fibre, c’est aussi la possibilité de développer de nouveaux usages, inimaginables aujourd’hui mais qui seront incontournables demain.