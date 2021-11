Suez renforce sa présence à Chalon sur Saône sur le site Webhelp

Ce mardi 23 novembre SUEZ a organisé une visite du site Webhelp de Chalon-sur-Saône, à qui des missions autour de la relation client pour l’eau ont été confiées. Pierre Kloninger, Directeur de la Région Est pour l’activité Eau de SUEZ, et Anaïs Jucquois, Directrice du site Chalon-sur- Saône chez Webhelp, ont accueilli Sébastien Martin, Président du Grand Chalon. SUEZ a fait le choix de Webhelp à Chalon-sur-Saône en 2020. En effet Webhelp, partenaire historique de SUEZ, a créé récemment 440 emplois locaux au sein du parc industriel SaoneOr. Un engagement important pour les deux entreprises qui participent à développer l’emploi local sur le bassin du Grand Chalon.

Déjà présent dans la région avec un centre de relation client interne basé à Dijon, où travaillent 50 personnes dédiées au traitement des demandes clients, SUEZ complète son dispositif par un plateau de 40 conseillers dédiés à la relation client SUEZ au sein de Webhelp. Webhelp projette également le recrutement de 25 salariés supplémentaires pour les besoins de SUEZ dans les prochains mois.

Dans le cadre du renouvellement de son contrat avec le Grand Chalon, SUEZ a travaillé avec Webhelp pour accueillir son service client à Chalon-sur-Saône. Lors de l’inauguration du site le 4 mars 2020, Webhelp annonçait la création de 300 emplois à horizon de 3 ans : 18 mois après ce chiffre a été largement dépassé, avec 440 collaborateurs travaillant aujourd’hui sur le bassin du Grand Chalon.

« Attentive à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, l’Agglomération du Grand Chalon a confié à SUEZ la gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour une durée de 10 ans. Depuis juin 2019 nous sommes au service de près de 114 000 habitants du Grand Chalon. Dans le cadre de ce développement, il était nécessaire d’accroître les équipes consacrées à la relation client sur le territoire. C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel à notre partenaire de longue date, Webhelp, pour qu’il accueille une partie des équipes qui nous sont dédiées à Chalon-sur-Saône. Il est important pour SUEZ de participer au développement économique du bassin chalonnais tout en étant au plus proche des usagers », explique Pierre Kloninger, Directeur de la Région Est pour l’activité Eau de SUEZ.

« Grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux, notre implantation à Chalon-sur-Saône a permis à Webhelp de contribuer à la compétitivité économique du bassin du Grand Chalon avec une création importante d’emplois directs et indirects, des emplois durables et des formations performantes pour des métiers à la valeur ajoutée grandissante. Nous sommes fiers d’avoir contribué au développement du parc industriel SaoneOr aux côtés de SUEZ et d’avoir dépassé les objectifs de recrutements annoncés lors de l’inauguration du site il y a 18 mois. Nous comptons poursuivre cette dynamique dans les mois, années à venir », souligne Anaïs Jucquois, Directrice du site Chalon-sur-Saône chez Webhelp.

Une relation client de proximité qui fait ses preuves

Pour répondre aux attentes du Grand Chalon, SUEZ a fixé des indicateurs de performance de la relation client ambitieux et a déjà dépassé ses engagements. Les abonnés du Grand Chalon bénéficient d’un numéro dédié et sont accueillis en priorité sur les plateformes de Dijon et de Chalon-sur-Saône. L’attente au téléphone pour joindre les services clients SUEZ est en moyenne de 2 minutes et 36 secondes contre un objectif initial de 3 minutes et 30 secondes.

Des résultats qui satisfont les usagers, ainsi que la collectivité du Grand Chalon.

Salué pour la qualité de son service client, SUEZ a remporté le prix du « service client de l’année » pour ses différentes activités ces trois dernières années. L’importance de la satisfaction client est une priorité et SUEZ a fait le choix d’installer tous ses centres de relations client sur le territoire français : SUEZ compte 8 centres de relations client à travers l’hexagone, auxquels s’ajoutent 3 centres partenaires dont 2 avec Webhelp : à Compiègne et désormais à Chalon-sur-Saône.