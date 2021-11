Des flocons attendus sur l'ouest du département de Saône et Loire

Faudra pas s'attendre à un temps extraordinaire ce week-end en Saône et Loire. Entre des températures en berne plafonnant autour des 3 à 5°c, un temps pluvieux en plaine et un temps associant neige et pluie sur l'ouest, l'hiver pointe son nez en Saône et Loire à compter de samedi. Le début de semaine prochaine devrait être un peu plus arrosé. Prudence à l'occasion de vos déplacements en début et fin de journée, les routes pourraient s'avérer glissantes.