Festival TransDanses : 'Cent mille façons de parler'

Avec six danseurs au plateau, Omar Rajeh nous invite à creuser ce qui nous anime et nous force à nous lever.

Le titre et l’univers de cette pièce sont inspirés par un vers du poète et philosophe persan du XIIIe siècle, Jalal al-Dīn Rūmī : « Le cœur a cent mille façons de parler ». Face aux discours de haine, qui envahissent les réseaux sociaux, la rue et la politique, cette création mise sur l’amour, comme force vitale, comme parole d’ouverture et de tolérance. Elle capture les moments extrêmes de la passion, du désir. Sa gestuelle s’inspire des miniatures persanes, dans lesquelles les corps se nouent délicatement, s’abandonnent en volutes complexes, ou s’étreignent avec force.

VEN 26 NOV 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h env. - Tarifs : de 7 à 24€ - Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/cent-mille-facons-de-parler

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Maqamat