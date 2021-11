AVIS DE DECES - Monsieur Bernard GACON

BRANGES, CHALON-SUR-SAÔNE, ÉPERVANS, DAMEREY, LOUHANS



Martine,

Sylvette et Nicolas Royot,

Françoise,

Claudia,

Valérie,

ses enfants ;

Marine, Adrien, Clémence et Claudino, Solène et Salim, Océane et Jordy, Anaïs et Jonathan, Hugo et Laurie, Inès et Lucas,

ses petits-enfants chéris ;

Noham,

son arrière petit-fils adoré ;

Jacky et Bernadette,

son frère ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères,

ses neveux et nièces ;

et toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Bernard GACON

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 25 novembre 2021,

à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 30 novembre à 10 heures en l'église de Branges, suivies de la crémation. Condoléances sur registres. Ni fleurs, ni plaques.

Bernard repose au Centre Funéraire de Louhans.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Noëlle

décédée le 26 septembre 2015.