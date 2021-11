Visite en mairie de Châtenoy le Royal pour les délégués du collège Louis Aragon.

Le collège Louis Aragon compte 24 délégués soit 2 par classe qui ont été élus par leurs camarades pour les représenter lors des conseils de classes et conseils des délégués. Ce mardi 16 novembre, ils se sont retrouvés à la bibliothèque pour une formation de délégué, sur la citoyenneté et le mandat d’élu, une formation encadrée par Marie-Laure Chardin professeur d’histoire géo, Karine Gagnepain professeure de lettre et Rachel Michaudet conseillère principale d’éducation.

Dans le cadre de cette formation, les élèves délégués étaient reçus dans la salle du conseil de la mairie par Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal et Marie Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires pour les 3 écoles primaires de la commune. Il faut juste rappeler que le collège est rattaché aux compétences du conseil départemental.

Le maire a expliqué aux jeunes délégués le rôle du maire, des adjoints et conseillers, comment se déroulent des élections, le travail, les responsabilités…

Ensuite il a répondu aux questions que lui ont posées les élèves.

La première question était toute simple : Avez-vous été délégué à Aragon ?

Question à laquelle Vincent Bergeret a répondu qu’il n’avait jamais été délégué et de plus qu’il n’avait pas fait sa scolarité au collège Aragon. De nombreuses questions très choisies et précises ont amené le maire à apporter des réponses sur le travail du maire, sur les tâches les plus difficiles comme celle d’établir un budget, etc…de faire des choix d’investissement…

Parmi les délégués de classes du collège, il y a 2 élèves qui siègent au conseil départemental des jeunes : Manelle El-Qzabri et Walyd Mahrez, tous les deux en classe de 4ème. Manelle ne s’en est pas seulement tenue à ces deux mandats, elle siège aussi au conseil d’administration du collège.

Un bel engagement qui mérite d’être souligné tant cela demande investissement et disponibilité pour tous ces jeunes collégiens.

C.Cléaux